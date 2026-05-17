Pogledajte sve golove iz Koprivnice: Dinamo preokretom do uvjerljive pobjede

Nogometaši zagrebačkog Dinama nastavili su svoj pobjednički niz i u Koprivnici svladavši domaći Slaven Belupo sa 4-1 (0-1) u susretu 35. kola HNL-a.
Domaći su poveli golom Filipa Krušelja (27), ali gosti su početkom nastavka preokrenuli preko Frana Topića (50) i Gabriela Vidovića (58) da bi konačni rezultat postavili Dion Drena Beljo (80) i Juan Cordoba (85).
