Modrić se vratio: Hrvatski kapetan ima masku i bit će spreman za Mundijal

Dobre vijesti za izbornika Zlatka Dalića uoči sutrašnje objave popisa kandidata za Svjetsko prvenstvo. Luka Modrić bio je na klupi u utakmici Milana i Genoe. Hrvatski kapetan sa sobom je imao zaštitnu masku, ali trener Massimiliano Allegri ipak nije htio riskirati i uvoditi ga u igru. Modrić je tako prie svega bio podrška suigračima koji su 2:1 pobjedom kolo prije kraja Serie A napravili vjerojatno ključni korak prema vizi za Ligu prvaka. Od Modrićevog dvostrukog loma jagodične kosti i operacije prošla su tri tjedna.