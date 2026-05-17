DRAMATIČNE SCENE /

Kaotično slavlje prvaka: Boce letjele na policiju, nastao stampedo

Foto: Andrew Milligan/PA Images/Profimedia

Neredi su izbili i na Celtic Parku

17.5.2026.
13:59
Sportski.net
Andrew Milligan/PA Images/Profimedia
Škotska policija istražuje nasilje koje je izbilo nakon što je Celtic osigurao naslov prvaka pobjedom protiv Heartsa. U slavlju tisuća navijača u Glasgowu ozlijeđeno je nekoliko policajaca, a došlo je i do kaosa na stadionu.

 

 

U četvrti Trongate oko tri tisuće navijača slavilo je naslov, no atmosfera je eskalirala kada su prema policiji počele letjeti boce i drugi predmeti.

Neredi su izbili i na Celtic Parku nakon utrčavanja navijača na teren, zbog čega su igrači i osoblje Heartsa morali bježati s travnjaka. Klub iz Edinburgha poručio je da su njihovi igrači bili izloženi fizičkom i verbalnom zlostavljanju te najavio suradnju s policijom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
