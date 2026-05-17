Kaotično slavlje prvaka: Boce letjele na policiju, nastao stampedo

Škotska policija istražuje nasilje koje je izbilo nakon što je Celtic osigurao naslov prvaka pobjedom protiv Heartsa. U slavlju tisuća navijača u Glasgowu ozlijeđeno je nekoliko policajaca, a došlo je i do kaosa na stadionu.

U četvrti Trongate oko tri tisuće navijača slavilo je naslov, no atmosfera je eskalirala kada su prema policiji počele letjeti boce i drugi predmeti.

Neredi su izbili i na Celtic Parku nakon utrčavanja navijača na teren, zbog čega su igrači i osoblje Heartsa morali bježati s travnjaka. Klub iz Edinburgha poručio je da su njihovi igrači bili izloženi fizičkom i verbalnom zlostavljanju te najavio suradnju s policijom.