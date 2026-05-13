Velika vijest za Dalića! Gvardiol se vraća i odmah u startnih 11 Cityja!

Joško Gvardiol danas se, u prvenstvenom susretu Manchester Cityja i Crystal Palacea, vraća na teren! Josep Guardiola uvrstio je najskupljeg hrvatskog nogometaša u kadar za ovu utakmicu, u kojoj “Građani” traže novu pobjedu i priključak vodećem Arsenalu. I to u prvih 11!

Dobra je to vijest i za hrvatski nogomet te izbornika Zlatka Dalića, budući da se očekuje kako će Gvardiol u jednoj od preostalih utakmica Manchester Cityja (finale FA kupa protiv Chelseaja te ligaški dvoboji s Bournemouthom i Aston Villom) upisati minute i uhvatiti natjecateljski ritam uoči nadolazećih izazova.

Podsjetimo, jedan od ključnih igrača Cityja ozlijedio se u ligaškom ogledu protiv Chelseaja (1-1) 4. siječnja, kada je zadobio prijelom tibije. Tjedan dana kasnije operiran je u Londonu. Četiri mjeseca poslije, Gvardiol je ponovno spreman za povratak na najviše razine.

Zlatko Dalić ovu je vijest dočekao u Osijeku, gdje je na Opus Areni pratio finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke.