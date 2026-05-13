FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MA TAKO JEEE /

Velika vijest za Dalića! Gvardiol se vraća i odmah u startnih 11 Cityja!

Velika vijest za Dalića! Gvardiol se vraća i odmah u startnih 11 Cityja!
×
Foto: Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia

Zlatko Dalić ovu je vijest dočekao u Osijeku

13.5.2026.
19:57
Sportski.net
Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Joško Gvardiol danas se, u prvenstvenom susretu Manchester Cityja i Crystal Palacea, vraća na teren! Josep Guardiola uvrstio je najskupljeg hrvatskog nogometaša u kadar za ovu utakmicu, u kojoj “Građani” traže novu pobjedu i priključak vodećem Arsenalu. I to u prvih 11!

Dobra je to vijest i za hrvatski nogomet te izbornika Zlatka Dalića, budući da se očekuje kako će Gvardiol u jednoj od preostalih utakmica Manchester Cityja (finale FA kupa protiv Chelseaja te ligaški dvoboji s Bournemouthom i Aston Villom) upisati minute i uhvatiti natjecateljski ritam uoči nadolazećih izazova.

   

 

Podsjetimo, jedan od ključnih igrača Cityja ozlijedio se u ligaškom ogledu protiv Chelseaja (1-1) 4. siječnja, kada je zadobio prijelom tibije. Tjedan dana kasnije operiran je u Londonu. Četiri mjeseca poslije, Gvardiol je ponovno spreman za povratak na najviše razine.

Zlatko Dalić ovu je vijest dočekao u Osijeku, gdje je na Opus Areni pratio finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. 

Manchester CityPep GuardiolaZlatko DalićJoško Gvardiol
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike