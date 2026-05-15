Najbolji igrač svijeta šokirao priznanjem: 'Sjedio sam sam u stanu i plakao'

Mathias Gidsel danas je jedan od najboljih rukometaša svijeta i ključni igrač Füchse Berlina. U karijeri je osvojio gotovo sve što se može osvojiti u momčadskom sportu; svjetsko i europsko prvenstvo s Danskom, olimpijsko zlato te naslov prvaka Njemačke. Ipak, iza impresivne sportske priče krije se i druga, mnogo teža strana vrhunskog sporta.

U razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung otvoreno je progovorio o pritisku koji je uslijedio nakon njegovog proboja na Svjetskom prvenstvu 2021. godine u Egiptu, gdje je s Danskom stigao do naslova.

„Pola nacije sjedilo je pred televizorom, svi su znali moju priču, svi su nešto očekivali od mene i svima sam govorio ‘da’. Trebalo je to biti najljepše razdoblje mog života, ali u jednom trenutku sam doživio slom. Počeo sam ići na spavanje u sedam navečer, sjedio sam sam u svom stanu i plakao“, ispričao je Gidsel.

Dodaje kako je slava i iznenadni pritisak javnosti postao previše. „Mnogi su mi govorili da potražim pomoć, ali prva dva mjeseca mislio sam da mogu sve sam riješiti. Na sreću, kasnije sam ipak potražio pomoć. Imam mentalnog trenera kojeg mogu nazvati u bilo kojem trenutku.“

Gidsel danas otvoreno govori i o unutarnjem mentalnom sukobu koji je naučio prepoznavati. Objašnjava kako u sebi vidi dvije strane, jednu koja djeluje instinktivno i prirodno, te drugu koja previše analizira i opterećuje se vanjskim utjecajima.

„Postoji glas A, to je dio mene koji sve radi instinktivno i jednostavno. I postoji glas B, onaj koji previše razmišlja, komentira i ulazi u konflikte, koji prima vanjske utjecaje“, rekao je.

Taj unutarnji balans, kaže, ključan je za njegovu igru. Naučio je jačati „glas A“ i smanjiti utjecaj „glasa B“. „Moram se zabavljati, biti agresivan i pokazivati energiju. Tijekom utakmice provjeravam jesu li te stvari na mjestu i ako nešto nije u redu, mijenjam pristup. Znam da će, ako igram dobar rukomet, biti teško pobijediti mene i moju momčad, ali pokušavam maknuti rezultat iz fokusa“, zaključio je Gidsel.