NULA NA DROSINI /

Rijeka s igračem manje u Puli uzela samo bod: Treće mjesto je jako daleko

Regionalni derbi protekao je u vrlo lošem nogometu

17.5.2026.
21:00
Hina
U zadnjoj utakmici 35. kola HNL-a Istra 1961 i Rijeka su igrali 0-0.

Regionalni derbi protekao je u vrlo lošem nogometu. Domaći su bili aktivniji, ali pokazali su manjak kvalitete u završnici, dok su gosti očito bili porpilično "prazni" nakon što su ranije ovoga tjedna izgubili finale Kupa od Dinama.

Od 57. minute Rijeka je bila s igračem manje zbog isključenja Legba, ali Istra je s igračem više samo dva puta gađala gredu. Prvo je u 60. minuti pokušaj Miettinena iz prekida završio na okviru gola da bi u 84. minuti Rozić iskosa pokušao lobati Todorovića, a njegov šut završio je na donjem dijelu prečke.

Rijeka je mogla do sva tri boda u sudačkoj nadoknadi, Adu-Adjei je nakon trka preko pola igrališta poslao loptu pored Kolića, ali i tik pored vratnice.

Četvrta Rijeka ima 50 bodova, jedan manje od trećeg Varaždina, dok je Istra 1961 peta sa 43 boda, koliko ima i šesta Lokomotiva.

Dinamo je prvak, a iz lige ispada Vukovar 1991.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
