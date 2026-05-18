Je li veganska prehrana automatski i zdrava? Stručnjakinje objasnile na što je potrebno paziti

Veganstvo je posljednjih godina sve popularnije, osobito među mlađom populacijom. Ljudi se odlučuju za vegetarijansku ili vegansku prehranu iz brojnih razloga. Ponekad je to zbog zabrinutosti za način na koji se postupa sa životinjama ili zbog utjecaja na okoliš. Međutim, vrlo često se biljna prehrana bira i zato što se smatra zdravijom.

Veganska je prehrana među najpoznatijim oblicima biljne prehrane, a ona osim mesa isključuje i sve životinjske proizvode poput mlijeka i jaja. Za to postoje i dobri razlozi. Brojna dugogodišnja istraživanja povezuju prehranu temeljenu na biljnim namirnicama s nižom učestalošću srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i nekih vrsta raka, u usporedbi s prehranom bogatom mesom i drugim životinjskim proizvodima. Smjernice prehrane i preporuke stručnjaka za prehranu potiču obrasce prehrane poput mediteranske prehrane i DASH dijete, koje naglašavaju unos voća i povrća te ograničavaju konzumaciju crvenog mesa.

Utjecaj veganske prehrane na zdravlje

Prema znanstvenom radu "Utjecaj veganske prehrane na brojne aspekte zdravlja: zanemarena strana veganstva", autora Atula Balija i Roope Naik, objavljenom u veljači 2023. godine u medicinskom časopisu Cureus, veganska prehrana, uz određene prednosti, može nositi i potencijalne zdravstvene rizike, osobito u kontekstu nutritivnih nedostataka. Glavni cilj ovog rada jest ukazati na postojeća saznanja o veganstvu, uključujući nuspojave takve prehrane i dugoročne posljedice za različite skupine stanovništva.

Iako istraživanja pokazuju da veganska prehrana može biti povezana s boljim zdravstvenim ishodima, negativne posljedice takvih prehrambenih obrazaca rijetko se ističu, a veganstvo može biti povezano i s nepovoljnim učincima zbog nutritivnih nedostataka.

Uz to, vegani češće pokazuju probleme mentalnog zdravlja, što može utjecati na smanjenu kvalitetu života. Optimalna prehrana trebala bi biti uravnotežena i uključivati nemasno meso, orašaste plodove, svježe voće i povrće te maslinovo ulje. Kvalitetna prehrana ključna je za održavanje zdrave crijevne mikroflore, koja ima važnu ulogu u prevenciji upalnih bolesti.

Proteini

Nedavno istraživanje analiziralo je unos makronutrijenata i mikronutrijenata kod odraslih Europljana koji se pridržavaju veganske prehrane. Rezultati su pokazali da vegani u prosjeku unose najmanje ukupnih proteina u odnosu na druge prehrambene skupine, čime su potvrđene sumnje da takva prehrana može biti nedostatna proteinima, osobito ako je unos mahunarki, sjemenki i orašastih plodova ograničen.

Ujedno je utvrđeno da vegani unose manje esencijalnih aminokiselina u usporedbi s osobama koje konzumiraju namirnice životinjskog podrijetla. Biljni proteini općenito su slabije probavljivi od životinjskih, a toplinska obrada hrane može dodatno smanjiti njihovu iskoristivost. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, životinjski proteini smatraju se potpunima te imaju veću biološku vrijednost od biljnih. U veganskoj prehrani, soja se često ističe kao jedan od glavnih izvora proteina.

Vitamin B12

Nizak unos vitamina B12 predstavlja značajan problem u veganskoj prehrani jer su isključene namirnice koje su njegov glavni izvor, poput mesa, peradi i jaja. Nedostatak vitamina B12 povezan je s neurološkim i hematološkim poremećajima. Iako se simptomi razvijaju postupno, posljedice mogu biti ozbiljne. Povišene razine folata mogu privremeno prikriti neke znakove nedostatka vitamina B12. Kako bi se spriječio manjak, vegani trebaju redovito kontrolirati razinu ovog vitamina te ga unositi putem dodataka prehrani ili obogaćenih namirnica.

Sve veći broj istraživanja upućuje na to da nedovoljan unos vitamina B12 može doprinijeti razvoju raka. Njegov nedostatak narušava sintezu DNK i stabilnost genoma, što može potaknuti proces karcinogeneze. Neka istraživanja pokazala su niže razine vitamina B12 kod oboljelih od raka dojke, kao i povezanost s povećanim rizikom od raka vrata maternice i probavnog sustava. Zbog ozbiljnih posljedica, nadoknada vitamina B12 za vegane je nužna.

Ostali minerali i mikronutrijenti

Vegani imaju povećane potrebe za željezom jer se ono iz biljnih izvora slabije apsorbira. Slično vrijedi i za cink, čija je iskoristivost smanjena zbog prisutnosti fitata u biljnoj hrani. Nedostatak cinka može biti povezan s depresijom, kožnim problemima, proljevom i gubitkom kose. Također je zabilježen i manjak selena kod vegetarijanaca.

Vitamin D, kalcij i zdravlje kostiju

Istraživanja pokazuju da vegani često ne unose dovoljno kalcija i vitamina D, dijelom zbog izostanka mliječnih proizvoda, ali i zbog slabije iskoristivosti kalcija iz biljnih izvora. Nedostatak vitamina D dodatno pogoršava apsorpciju kalcija. Studije su pokazale povećan rizik od prijeloma kostiju kod vegetarijanaca i osobito vegana u odnosu na osobe koje konzumiraju meso. Taj povećani rizik povezuje se s nižim unosom kalcija, proteina i nižim indeksom tjelesne mase.

Mentalno zdravlje

Nedavna analiza koja je obuhvatila velik broj ispitanika pokazala je da su osobe koje ne konzumiraju meso češće imale lošije mentalno zdravlje u odnosu na one koje ga konzumiraju. Uočena je veća učestalost depresije i anksioznosti među vegetarijancima i veganima. Posebno su žene bile sklonije negativnim učincima poput stresa.

Ortoreksija

Ortoreksija nervoza označava opsesivnu usmjerenost na ''zdravu“ prehranu. Karakteriziraju je rigidna pravila prehrane, tjeskoba vezana uz izbor hrane i pretjerana kontrola. Vegetarijanke i veganke sklonije su takvim obrascima ponašanja u odnosu na muškarce.

Djeca i adolescenti

Veganska prehrana sve je popularnija i među mladima. Djeca i adolescenti imaju povećane potrebe za hranjivim tvarima zbog rasta i razvoja. Neka istraživanja ne nalaze značajne razlike u nutritivnom statusu, dok druga ukazuju na nižu gustoću kostiju i niže razine vitamina D kod djece na veganskoj prehrani. Dugoročne posljedice još uvijek nisu u potpunosti razjašnjene.

Trudnoća i dojenje

Uravnotežena prehrana ključna je za pravilan razvoj fetusa. Veganska prehrana u trudnoći može biti povezana s nedostatkom određenih nutrijenata i nepovoljnim ishodima, uključujući nižu porođajnu težinu. Nedostatak vitamina B12 povezan je s razvojnim poremećajima kod novorođenčadi. Također je utvrđeno da majke na biljnoj prehrani mogu imati niže razine važnih masnih kiselina u majčinom mlijeku.

Zdravstveni djelatnici trebali bi redovito pratiti prehranu trudnica i dojilja te po potrebi preporučiti dodatke prehrani kako bi se osigurao adekvatan unos svih potrebnih nutrijenata.

Koliko je zdravi veganski junk food?

Veganske verzije popularne brze hrane, poput kobasica u tijestu ili "biljne ribe", posljednjih su godina postale široko dostupne i često se predstavljaju kao zdravija alternativa. No stručnjaci upozoravaju da to nije nužno slučaj.

Dijetetičarka Megan Rossi s King’s Collegea u Londonu ističe da veganski proizvodi mogu potaknuti konzumaciju biljnih namirnica, ali da to ne znači automatski i zdraviju prehranu: "Ono što je loša strana jest to što nas može navesti da mislimo kako je to zdravo, a može biti jednako ili čak neće biti uopće zdravo."

Prema njezinim riječima, neke hranjive tvari iz biljnih izvora, poput omega-3 masnih kiselina iz tofua, slabije se iskorištavaju u organizmu u odnosu na one iz ribe, koje imaju važnu ulogu u zdravlju mozga i smanjenju simptoma depresije.

Dijetetičarka Rachel Clarkson upozorava da biljni proteini često ne sadrže sve esencijalne aminokiseline u dovoljnim količinama, dok su životinjski proteini "potpuni". Također ističe problem željeza iz biljnih izvora koje se slabije apsorbira, što povećava rizik od nedostatka, osobito kod žena.

Clarkson dodatno upozorava na veganske zamjene poput sira na bazi kokosovog ulja: "Zabrinjavajuće je jer zasićene masti povećavaju LDL kolesterol, koji dovodi do nakupljanja masnih naslaga u arterijama."

Stručnjaci upozoravaju i da veganska brza hrana često sadrži više soli i dodataka kako bi imitirala okus mesa, što može dodatno povećati zdravstvene rizike, osobito kod osoba osjetljivih na unos soli.

Iako veganske alternative mogu olakšati prelazak na biljnu prehranu, stručnjaci naglašavaju da se i dalje radi o brzoj hrani te da "vegansko" ne znači automatski i zdravije, prenosi BBC.

U svakom slučaju osobe koje su izabrale veganski ili vegetarijanski način prehrane trebaju voditi računa da unose sve potrebne namirnice kako bi nadoknadile neželjene nutritivne nedostatke.

