Otvorili ste bombonijeru, a čokolada je pobijelila! Je li sigurna za konzumaciju?

Ništa ne obnavlja koncentraciju u uredu kao kratka pauza koja uključuje slatki zalogaj. Tako je i u našoj redakciji. Nažalost, jedna je kutija bombonijere ostala duže vrijeme neprimijećena. Da i to se ponekad događa. Kad smo se okupili, spremni na čokoladni predah od najnovijih vijesti, dočekalo nas je iznenađenje. Čokolada je pobijelila. Rok trajanja nije istekao, ali nametnulo se staro pitanje na koje ste i sami sigurno puno puta naišli, je li takva čokolada dobra za jelo?

Kako bismo riješili jednom za uvijek tu dilemu kontaktirali smo Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar“. Prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. san. ing., voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar“ bila je spremna objasniti nam detalje i ukloniti naše i vaše sumnje.

Zašto i u kojim uvjetima neotvorena čokolada pobijeli?

"Čokolada može pobijeliti zbog odvajanja masnoće (maslaca) od kakaa ili zbog odvajanja šećera.

Razlog odvajanja masnoće može nastati zbog naglih promjena temperature skladištenja čokolade (iz hladnog prostora na sobnu temperaturu, tijekom proizvodnog procesa), ukoliko se temperaturni režim ne odvija sukladno proizvodnim standardima te zbog dugotrajnog skladištenja.

Do pojave izdvajanja šećera može doći u slučajevima kada čokolada dolazi u kontakt s vodom, odnosno kada se čuva u hladnjaku ili na nekom drugom vlažnom mjestu te nakon sušenja dolazi do pojave šećera na površini", kaže prof. dr. sc. Bošnir.

Utječe li temperatura ili način skladištenja na ovu pojavu? Koji su idealni uvjeti čuvanja čokolade?

"Čokoladu je potrebno čuvati na suhom i hladnom mjestu na temperaturi od 15 do 20 stupnjeva Celzija, a izbjegavati čuvanje čokolade u hladnjaku što će spriječiti ovu pojavu", objasnila je.

Je li ona sigurna za konzumaciju?

"Pobijeljela čokolada, iako nije oku primamljiva, nije znak kvarenja čokolade već se radi o prirodnom procesu kristalizacije masnoća ili šećera zbog neadekvatnih uvjeta čuvanja", rekla je. "Takva čokolada je i dalje sigurna za jelo, osim u slučaju isteka roka trajanja."

Postoje li načini da se spriječi ili uspori ova pojava?

"Pojava se može spriječiti kontroliranim skladištenjem čokolade", objašnjava prof.dr.sc. Bošnir.

Nakon kratkog vijećanja, pa uz stručno “zeleno svjetlo”, odhanuli smo i navalili na bombonjeru. Pobijeljela čokolada možda je podbacila što se tiče estetike, ali, osim u slučaju isteka roka trajanja, sigurna je za konzumaciju.

