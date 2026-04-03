Ovako lako možete smanjiti količinu šećera u prehrani bez odricanja od slatkog okusa

Osjećaj umora tijekom dana, stalna potreba za slatkim i nagle promjene raspoloženja simptomi su s kojima se mnogi suočavaju. Uzrok se često nalazi u svakodnevnoj prehrani, točnije u prekomjernom unosu šećera.

Međutim, uspostavljanje kontrole nad unosom šećera ne podrazumijeva drastične dijete ili potpuno odricanje od slatkog okusa. Ključ uspjeha leži u malim, dosljednim promjenama koje donose dugoročne rezultate i poboljšanje općeg stanja organizma, piše Prevention.

Skriveni šećeri u prerađenoj hrani

Prvi korak prema smanjenju unosa šećera jest podizanje svijesti o njegovoj prisutnosti u brojnim namirnicama. Dodani šećer, koji se koristi tijekom industrijske obrade hrane, prisutan je u otprilike 75 posto pakiranih proizvoda.

"Dodani šećer nema nikakvu nutritivnu vrijednost i, suprotno onome u što vas prehrambena industrija želi uvjeriti, tijelo ne zahtijeva nikakav dodani šećer za energiju", ističe britanski kardiolog dr. Aseem Malhotra.

Pritom je važno naglasiti da se ne radi isključivo o slatkišima. Značajne količine skrivenog šećera nalaze se u kečapu, gotovim umacima za tjesteninu, dresinzima za salate, žitaricama za doručak pa čak i kruhu. Skriven je pod desecima naziva, poput kukuruznog sirupa, dekstroze ili agavina sirupa. Prema preporukama, žene ne bi trebale unositi više od 25 grama (šest žličica) dodanog šećera dnevno, a muškarci 39 grama (devet žličica). Za usporedbu, samo jedna limenka gaziranog pića često sadrži količinu koja premašuje cjelokupni preporučeni dnevni unos.

Postupni pristup je ključ uspjeha

Naglo izbacivanje šećera iz prehrane često rezultira intenzivnim žudnjama i naposljetku neuspjehom. Održiviji pristup je postupno smanjivanje.

Nutricionistica Brooke Alpert, autorica knjige "The Sugar Detox", objašnjava: "Eliminacijom šećera možete ponovno istrenirati svoje nepce. Potrebno je vrijeme, ali uskoro ćete otkriti da su namirnice koje ste prije voljeli sada nepodnošljivo slatke."

Takav pristup omogućuje organizmu i okusnim receptorima da se prilagode. Preporučuje se započeti smanjivanjem količine šećera u kavi za pola žličice svakog tjedna ili razrjeđivanjem voćnih sokova vodom. Jedna od učinkovitih strategija je i "slaganje navika", metoda koja povezuje novu, zdravu naviku s postojećom rutinom. Primjerice, tijekom pripreme jutarnje kave može se, umjesto šećera, dodati cimet. Nakon večere, umjesto posezanja za desertom, preporučuje se odmah oprati zube ili otići u kratku šetnju. Tako promjena postaje prirodan dio svakodnevice.

Pametne zamjene i preuzimanje kontrole

Umjesto fokusa na odricanje, preporučuje se usredotočiti na uvođenje cjelovitih i nutritivno bogatih namirnica. Cjelovito voće predstavlja bolji izbor od voćnih sokova jer njegova vlakna usporavaju apsorpciju šećera.

Dr. David Ludwig, profesor nutricionizma na Harvardu, pojašnjava: "Kada jedete voće, šećer je vezan za vlakna, što usporava njegovu apsorpciju i sprječava nagle skokove šećera u krvi."

Priprema obroka kod kuće omogućuje potpunu kontrolu nad sastojcima, čime se izbjegavaju skriveni šećeri prisutni u restoranskoj i polugotovoj hrani. Za postizanje slatkog okusa bez dodatnih kalorija mogu se koristiti začini poput cimeta, ekstrakta vanilije i muškatnog oraščića. U trenucima želje za slatkim, preporučuje se konzumacija uravnoteženog međuobroka koji kombinira proteine i zdrave masti s prirodnim šećerom, poput jabuke s maslacem od kikirikija ili grčkog jogurta s bobičastim voćem. Takvi obroci stabiliziraju razinu šećera u krvi i učinkovito smanjuju žudnju.

