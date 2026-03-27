Ova jednostavna večera puna je proteina i vlakana: Gotova je za manje od 30 minuta

Brza i jednostavna večera s piletinom obiluje proteinima i vlaknima te je idealna za svakodnevnu pripremu, a prednost je što ne sadrži gluten ni mliječne proizvode.

Autorica recepta ističe kako od večernjih obroka tijekom radnog tjedna očekuje puno: "Kad dođem kući s posla, nemam volje pratiti komplicirane recepte s više koraka. Jela moraju biti gotova za manje od pola sata aktivnog kuhanja, sastojci trebaju biti uglavnom iz smočnice, a dodatni je plus ako se sve priprema u jednoj tavi zbog lakšeg čišćenja. Važno mi je da obrok sadrži dovoljno proteina i vlakana, a najvažnije od svega – mora biti ukusan jer se večeri veselim cijeli dan."

Recept za hranjivu piletinu

U potrazi za brzim, hranjivim i ukusnim obrokom, ovaj recept za pileće zabatke s čilijem, limetom i crnim grahom pokazao se kao pun pogodak. Riječ je o jelu bogatom proteinima i vlaknima – jedna porcija sadrži čak 31 gram proteina i 12 grama vlakana. Priprema je jednostavna, koristi osnovne sastojke, a rezultat je aromatično jelo punog, blago dimljenog okusa, piše Real Simple.

Sastojci:

4 pileća zabatka s kožom

sol i papar po ukusu

1 manji luk, nasjeckan

1 konzerva crnog graha (ocijeđenog i ispranog)

1–2 čili papričice u adobo umaku (ili po ukusu)

150 ml pilećeg temeljca ili vode

sok 1 limete

svježi korijandar (po želji)

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. Piletinu začinite solju i paprom. Stavite je u tavu (kožom prema dolje) i pecite dok ne postane zlatno-smeđa i hrskava. Zatim je izvadite i ostavite sa strane. U istoj tavi, na masnoći koju je pustila piletina, kratko popržite nasjeckani luk. Dodajte crni grah, čili papričice i temeljac ili vodu te lagano promiješajte. Vratite piletinu u tavu i stavite sve zajedno u pećnicu na oko 15 minuta, dok se meso ne ispeče do kraja. Na kraju dodajte sok limete i pospite svježim korijandrom.

Autorica recepta savjetuje i jednostavan trik: "Umjesto da dodajete ulje, stavite piletinu u hladnu tavu s kožom prema dolje i tek tada uključite vatru. Kako se tava zagrijava, masnoća iz kože će se postupno otapati pa će kožica biti hrskavija, a priprema čišća i ukusnija."

Jelo se može poslužiti uz tople kukuruzne tortilje, kao taco ili uz rižu, a dodaci poput avokada, ukiseljenog luka ili svježe salate dodatno će obogatiti okus.

Recept je lako prilagoditi – možete ga pretvoriti u talijansku verziju sa sušenim rajčicama i bijelim grahom ili španjolsku s pečenim paprikama i slanutkom.

