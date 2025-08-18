Milanović prozvao Plenkovića zbog Ukrajine: 'Vlada nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović oglasio se na društvenim mrežama nakon što je premijer Andrej Plenković u nedjelju sudjelovao na videokonferenciji Koalicije voljnih koja snažno podržava Ukrajinu, a okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.

"Budući da se predsjednik Vlade RH ovih dana uključio u razgovore tzv. Koalicije voljnih, a koju čine i države čiji su lideri najavljivali slanje svojih vojnika u Ukrajinu, podsjećam kako je Hrvatska članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima. Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja tzv. Koalicije voljnih, a Vlada RH ni od koga nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati i sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. Dobio sam mandat od hrvatskih ljudi da zastupam takav stav i zato ponavljam kako hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima", napisao je Milanović na Facebooku.

Podsjetimo, videosastanak europskih čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uoči današnjeg razgovora u Washingtonu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom održan je u nedjelju poslijepodne.

Nakon sastanka oglasio se i premijer Andrej Plenković, navodeći da je istaknuo "da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira, koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva".

Neformalni naziv Koalicija voljnih odnosi se na skupinu europskih zemalja, uz Australiju, Kanadu i Novi Zeland, koje zagovaraju slanje mirovnih snaga na istok Ukrajine kao sigurnosnu garanciju nakon postizanja mira između Kijeva i Moskve.

