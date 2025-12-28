Simptomi koje nakon blagdana ne smijete zanemariti: Prepoznajte kada je nadutost problem

Blagdansko razdoblje vrijeme je veselja, druženja s najdražima i, neizbježno, prekomjernog uživanja u hrani. Procjenjuje se da prosječna osoba samo na Božić unese oko 6000 kalorija, što je dvostruko ili čak trostruko više od preporučenog dnevnog unosa.

Od dodatne porcije pečenog krumpira do kasnovečernjeg dovršavanja plate sa sirevima, svima nam je poznata nelagoda koja slijedi nakon preobilnog obroka, prenosi Express.

Znakovi koji mogu upućivati na rak debelog crijeva

Kiran Jones, klinička farmaceutkinja iz Oxford Online Pharmacy, otkriva kako prepoznati znakove upozorenja koji bi mogli ukazivati na ozbiljnije probleme s probavnim sustavom pa čak i na rak debelog crijeva, upravo u vrijeme blagdana.

Nadutost i osjećaj punoće

Osjećaj nadutosti nakon obilne večere uobičajena je pojava tijekom blagdana, osobito ako jedete prebrzo ili vaš organizam teže probavlja hranu. To je najčešće posljedica širenja želuca kako bi primio višak hrane te nakupljanja plinova u crijevima.

Blaži slučajevi mogu se ublažiti antacidima, biljnim pripravcima kao što su čaj od mente ili čak toplim oblogom. Iako je ovo česta pojava, nadutost ne bi trebala trajati dulje od nekoliko sati nakon obroka. Ako potraje danima, to bi mogao biti signal problema s probavom ili, u najgorem slučaju, raka debelog crijeva te zahtijeva liječničku provjeru.

Česti odlasci na toalet

Prekomjerno uživanje u hrani i piću tijekom blagdana može rezultirati češćim posjetima toaletu, pogotovo nakon teških obroka bogatih mastima i šećerom. Međutim, ako primijetite da na toalet morate ići znatno češće nego inače, a to nije očito povezano s količinom pojedene hrane, to bi mogao biti znak upozorenja.

Obratite pozornost na bilo kakve promjene u pražnjenju crijeva, poput upornog proljeva ili zatvora, ili iznenadne i hitne potrebe za odlaskom na toalet. Ako ovi simptomi potraju i nakon što blagdanska gozba završi, možda je vrijeme za konzultacije s liječnikom jer mogu biti rani znakovi raka debelog crijeva.

Neobjašnjiv umor veći od uobičajene pospanosti

Božićno je vrijeme užurbano i normalno je osjećati se iscrpljeno nakon cjelodnevne pripreme hrane ili ugošćivanja obitelji, ali ako se borite s kroničnim umorom koji ne prolazi ni nakon odmora i teško vam je ostati budni, vaše tijelo vam možda pokušava poslati poruku.

Rak debelog crijeva može dovesti do anemije. Gubitak krvi u crijevima smanjuje broj crvenih krvnih stanica u tijelu, što rezultira kroničnim umorom. Ako se ovaj simptom nastavi dugo nakon blagdana, važno je potražiti stručnu pomoć.

Krv u stolici

Iako blagdanske namirnice poput cikle islično mogu privremeno obojiti stolicu u crvenkastu boju, što je bezopasno, stvarna krv u stolici nikada se ne smije zanemariti.

Iako uzrok mogu biti hemoroidi ili sitne pukotine nastale naprezanjem, uporno krvarenje ključan je znak upozorenja za rak debelog crijeva. Nemojte ovaj simptom tijekom blagdana otpisati kao jednokratnu pojavu uzrokovanu teškom hranom ili alkoholom – dogovorite pregled kod svog liječnika opće prakse.

Brz osjećaj sitosti

Lako je precijeniti glad pred bogatim blagdanskim stolom, no ako se osjećate neuobičajeno siti nakon samo nekoliko zalogaja, to bi moglo ukazivati na ozbiljniji problem. Stalan osjećaj punoće može se javiti ako u crijevima postoji blokada ili tumor.

Iako je primamljivo pripisati ovaj osjećaj teškom božićnom obroku, pažljivo pratite simptom, pogotovo ako ne prolazi ili se pogoršava.

Više od običnih blagdanskih grčeva

Prejedanje često uzrokuje osjećaj napuhnutosti i nelagode, no oštra ili uporna bol u trbuhu nešto je što se ne smije ignorirati. Ako je bol lokalizirana na jednom mjestu, ne jenjava nakon što probava odradi svoje ili vas budi noću, to može ukazivati na začepljenje ili tumor u crijevima.

Ne odgađajte posjet liječniku do iza Nove godine – ključno je što prije provjeriti uzrok bilo kakve dugotrajne boli u trbuhu.

