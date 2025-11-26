Što se događa s tijelom kada jedemo puretinu? 'Ne uživamo u njoj samo zbog okusa'

Iako mnogi od nas imaju raznoliku prehranu, postoje namirnice koje se redovito nalaze na našem jelovniku. To su jela u kojima uživamo ne samo zbog okusa, već i zbog njihovih nutritivnih vrijednosti. Jedna od takvih namirnica je puretina.

Popularna tijekom cijele godine, a posebno za vrijeme blagdana, puretina je prepuna nemasnih proteina, B vitamina i minerala koji jačaju imunitet. Prema analizama stručnjaka za prehranu, ovo je namirnica koju s razlogom možemo uvrstiti u prehranu. Redakcija portala Eating Well objavila je znanstveno utemeljene informacije o tome što se događa u tijelu kada jedete puretinu.

Zašto je puretina dobar izbor?

Puretina je bogata proteinima, vitaminima B skupine te brojim mineralima.

Bogatstvo proteina

Proteini su važan nutrijent za zdravlje "koji podržava održavanje i obnovu mišića kao dio uravnotežene prehrane", kaže nutricionistica Chelsey Amer. Proteini su, dodaje, također ključni za pravilnu funkciju imunosnog sustava, obnovu stanica i proizvodnju hormona. Jedna porcija puretine od 85 grama osigurava oko 25 grama proteina, što pomaže u postizanju cilja da deset posto do 35 posto dnevnog unosa kalorija dolazi iz proteina, sukladno općim prehrambenim smjernicama.

Izvor vitamina B skupine

Ista porcija puretine od 85 grama nudi 42 posto preporučenog dnevnog unosa (PDU) vitamina B6 i 33 posto PDU vitamina B12, važnih nutrijenata za proizvodnju energije i metabolizam. Vitamin B12 također je neophodan za sintezu DNK, molekule koja nosi naše genetske informacije. Tijelo ne može samo proizvesti vitamine B6 i B12, stoga je njihov unos putem hrane ključan. Nedovoljan unos vitamina B12 može dovesti do anemije, koja uzrokuje umor, gubitak težine i depresiju.

Podrška imunosnom sustavu

Tijekom sezone prehlada i viroza, tanjur pureće juhe može vam pomoći da se osjećate bolje. Nutricionistica Frances Largeman-Roth kaže da za to možemo zahvaliti željezu i cinku koji se nalaze u puretini, a koji pružaju malu dozu zaštite od mikroba i virusa. Oba su minerala ključna za zdrav imunosni sustav, pomažući bijelim krvnim stanicama u borbi protiv infekcija i upala. Nedostatak bilo kojeg od njih može dovesti do ranjivosti imunosnog sustava.

Hranjive tvari za pamćenje i raspoloženje

Ispostavilo se da malo puretine može pomoći u poboljšanju pamćenja i raspoloženja. Largeman-Roth objašnjava da je to djelomično zbog toga što jedna porcija puretine sadrži 76 miligrama kolina, teško dostupnog nutrijenta važnog za zdravlje mozga, posebno za kognitivne funkcije. Puretina također sadrži triptofan, aminokiselinu koja podržava proizvodnju serotonina, što može poboljšati raspoloženje.

Protuupalno djelovanje selena

Jedna porcija puretine sadrži gotovo 50 posto dnevnih potreba za selenom. To je snažan antioksidans koji štiti stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, a također igra važnu ulogu u zdravlju štitnjače i reproduktivnom zdravlju. Ima i učinak jačanja imuniteta, štiteći od infekcija i oksidativnog stresa.

Nutritivna vrijednost puretine

Puretina je namirnica bogata proteinima i nudi razne vitamine i minerale koji podržavaju zdravlje. Ovisno o tome pečete li vlastitu puretinu ili kupujete narezanu, te koje začine dodajete, brojke se mogu neznatno razlikovati.

Slijedi nutritivna vrijednost za jednu porciju, odnosno 85 grama, pečene puretine.

Kalorije: 135

Ugljikohidrati: nula grama

Vlakna: nula grama

Ukupni šećer: nula grama

Dodani šećer: nula grama

Proteini: 25 grama

Ukupne masti: tri grama

Zasićene masti: gram

Kolesterol: 86 miligrama

Natrij: 86 miligrama

Vitamin B6: 42 posto PDU

Vitamin B12: 33 posto PDU

Selen: 47 posto PDU

Je li puretina sigurna za sve?

Puretina se općenito smatra sigurnom za većinu ljudi, kaže Amer. Ipak, dodaje: "Ako imate alergiju na perad, trebali biste je izbjegavati." Što se tiče razlike između bijelog i tamnog mesa, preporučuje umjerenu konzumaciju tamnog mesa osobama koje boluju od gihta: "Tamno pureće meso i koža bogati su purinima, koji mogu doprinijeti stvaranju mokraćne kiseline". Višak mokraćne kiseline stvara kristale koji se talože u zglobovima, uzrokujući oticanje i bol.

Također je važno pridržavati se pravila sigurnosti hrane. Puretinu je potrebno termički obraditi do unutarnje temperature od 74 °C, što se provjerava termometrom umetnutim u najdeblji dio mesa. Jednako je važno održavati čistoću radnih površina nakon rukovanja sirovim mesom, kako savjetuje i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Tri načina kako uživati u puretini

U sendviču: Stavite narezanu puretinu između dvije kriške integralnog kruha ili u integralnu pitu i uživajte u sendviču. Dodaci ovise o vama, ali preporučujemo puno povrća i ukusan namaz poput pesta ili umaka od čilija.

Kao dodatak salat i: Pripremite veliku salatu punu povrća, cjelovitih žitarica i orašastih plodova te dodajte ostatke puretine kao preljev za bogatiji obrok.

i: Pripremite veliku salatu punu povrća, cjelovitih žitarica i orašastih plodova te dodajte ostatke puretine kao preljev za bogatiji obrok. U juhi: Za dodatnu dozu proteina, dodajte ostatke narezane ili usitnjene puretine u zdjelu juhe. Odlično će se uklopiti u kremastu juhu od povrća ili gustu juhu od leće.

Što se događa ako jedem puretinu svaki dan?

Moguće je da će vam puretina dosaditi. Iako svakodnevna konzumacija vjerojatno neće uzrokovati ozbiljne probleme (pod pretpostavkom da jedete i drugu hranu), najbolje je uživati u svim namirnicama umjereno i težiti raznolikoj prehrani. To osigurava unos širokog spektra nutrijenata za održavanje dobrog zdravlja.

