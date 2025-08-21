Istra u strahu! Srušena stabla, potop na prometnicama: 'Ovog puta može biti i pijavica'
Radar prikazuje brojne munje, pljuskove i mogućnost pijavica
Umag i okolica ponovno su na udaru snažnog nevremena. Tijekom noći srijede vatrogasci su zabilježili čak 60 intervencija, a na terenu je bilo angažirano 40 vatrogasaca iz Umaga, Novigrada i Buja, potvrdio je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije Cristian Bruno Galić.
Najveći broj poziva odnosio se na ispumpavanje poplavljenih podruma, dvorišta i prometnica, ali bilo je i ozbiljnijih situacija – srušena stabla, zarobljena vozila u bujicama, otežan promet. Intervencije su nastavljene i tijekom četvrtka, a stanje na terenu i dalje je dinamično.
"Na području Poreča bilo je sedam intervencija, uglavnom ispumpavanja vode, dok je u ostatku Istre bilo šest intervencija uklanjanja stabala i grana s prometnica", kazao je Galić.
Opasnost još nije prošla
Meteorološke stranice IstraMet i Neverin javljaju da je sjeverni Jadran, posebice okolica Umaga, i dalje pod jakim udarima oborina. Radar prikazuje brojne munje, pljuskove i mogućnost pijavica, a sve to podcrtava i najnovija objava IstraMet:
"Atmosfera se opet destabilizira. Ovog puta može biti i pijavica."
Meteorolozi predviđaju da se nestabilno vrijeme nastavlja i u sljedećim satima, stoga apeliraju na oprez, posebice u priobalnim dijelovima Istre, gdje je moguć razvoj lokaliziranih oluja.
POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna