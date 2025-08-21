IZVANREDNE SITUACIJE /

Dvije prometne nesreće na A2 i A3, HAK objavio važno upozorenje vozačima

Dvije prometne nesreće na A2 i A3, HAK objavio važno upozorenje vozačima
Foto: Josip Mikacic/Pixsell/Ilustracija

21.8.2025.
9:04
danas.hr
Josip Mikacic/Pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

HAK javlja o dvije izvanredne situacije na cestama. Naime, zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj, poslije čvora Zabok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Također, zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i Mosta Sava, na 39.+800 km u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje, upozorava HAK. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. "Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", dodaju iz HAK-a.

Zbog radova zatvorene su ceste:

  • DC5 Grubišno Polje - Veliki Zdenci (do 11. listopada);
  • DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);
  • DC38 Požega - Pleternica između mjesta Kuzmica i Vesela (do 31. prosinca);
  • DC46 Đakovo - Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);
  • DC51 Nova Gradiška - Požega na dionici Baćin Dol - Rešetari (do 19. rujna);
  • DC200 u Višnjanu (do 25. rujna);
  • DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja - Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);
  • DC512 Makarska - Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);
  • DC546 Stojdraga - Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026.).
Prometna NesrećaAustocesta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZVANREDNE SITUACIJE /
Dvije prometne nesreće na A2 i A3, HAK objavio važno upozorenje vozačima