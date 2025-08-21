Dvije prometne nesreće na A2 i A3, HAK objavio važno upozorenje vozačima

HAK javlja o dvije izvanredne situacije na cestama. Naime, zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj, poslije čvora Zabok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Također, zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb istok i Mosta Sava, na 39.+800 km u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje, upozorava HAK. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. "Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", dodaju iz HAK-a.

Zbog radova zatvorene su ceste: