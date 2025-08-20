Istru pogodilo snažno nevrijeme, padala tuča veličine oraha: 'Zabrinuti smo za ekipu'

Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo Umag i sjeverozapad Istre, javlja Glas Istre.

Padala je tuča veličine oraha i obilna kiša, a Sandro Perlić je za Neverin snimio kako je to izgledalo.

"Ovo je strašno, koja tuča upravo u Umagu!!"

Zabrinuti smo za ekipu oko Umaga, piše Istramet na svojoj Facebook stranici. "Ovdje iz okolice Tinjana izgleda žestoko i ne popušta! Već je palo 100 mm kiše."

"Umag je pod vodom, 145 litara smo prešli." "Užas! Grmi, sijeva, puše, pljušti. Led veličine oraha, srećom brzo stao." "Traje već gotovo dva sata neprekidno. Liva ga kako iz pipe. Tuča nije bila strašno velika, barem koliko sam vidio", stoji u komentarima na facebook stranici Istramet.