Građani ih zatrpali s prijavama: Fond privremeno zatvara prijave za fotonaponske elektrane

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je da će 1. rujna u 12 sati privremeno zatvoriti Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama otvoren 6. lipnja, a na koji su u nešto više od dva mjeseca zaprimili oko 4100 projektnih prijava.

Zaprimljene projektne prijave građana u postupku su obrade i evaluacije te svi koji zadovoljavaju uvjete i imaju potpunu dokumentaciju mogu računati na poticaje, priopćio je u četvrtak Fond. Ovisno o raspoloživim sredstvima i uspješnosti prijava, najavljuju, razmatrat će se i mogućnost ponovnog otvaranja poziva.

"Veliki interes za taj program pokazuje da građani sve ozbiljnije pristupaju energetskoj tranziciji i žele aktivno sudjelovati u proizvodnji zelene energije. Uz financijsku potporu, instaliranje solara postaje dostupnije široj javnosti, a veliki broj prijava potvrđuje da je ulaganje u obnovljive izvore energije dugoročno isplativa odluka za kućanstva", kažu u Fondu.

S obzirom na to da je Javni poziv bio otvoren dulje od dva mjeseca, napominju da je mogućnost prijave bila dostupna svim zainteresiranim prijaviteljima. Podsjećaju da je taj Javni poziv bio namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe, i to na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na pripadajućim pomoćnim objektima.

Sufinancirane su elektrane ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja, a građanima je omogućena potpora do 50 posto opravdanih troškova, odnosno do 600 eura po kW nazivne snage ugrađene elektrane.

Kroz programe Fonda u protekle dvije godine sufinancirano je oko 5600 fotonaponskih elektrana.

