Zagorci na nogama zbog izgradnje solarne elektrane: 'Kao da silovatelj kaže da radi na natalitetu'

Mirno, ali odlučno, građani Pregrade rekli su ne projektu koji predviđa izgradnju solarne elektrane snage preko 10 megavata na području koje mnogi od njih smatraju svetinjom – obradivom zemljom naslijeđenom od predaka i simbolom lokalnog identiteta, piše Zagorje International.

Tomislav Kolar, jedan od inicijatora prosvjeda, naglasio je kako projekt nikako ne pripada u naseljeno područje. Kaže da je Odluka o izmjeni prostornog plana donesena je još 2021. godine, ali bez istinske rasprave s građanima. "Postoji praksa u Hrvatskoj da se pod krinkom "posebnog interesa" izvlašćuje privatna zemlja za privatne projekte. Mi to nećemo dozvoliti", poručuje Kolar.

"Zamislite da silovatelj kaže da radi na natalitetu Hrvatske. Tako izgleda kad se ovaj projekt nazove javnim interesom!", dodao je Kolar.

Foto: Zagorje International

'Oni prijete, mi ne damo'

Suorganizator prosvjeda Zdravko Halamić, inače hrvatski branitelj, pozvao je sve prisutne na zajedništvo. "Danas mi suze teku jer ovu zemlju više ne trebamo braniti oružjem, ali ćemo je braniti glasom. Nećemo prozivati imenom i prezimenom, ali neka bude jasno – ne damo ni pedlja svoje djedovine onima koji žele zaraditi na našoj grudi", rekao je Halamić.

Gradonačelnik Pregrade Gordan Vukmanić otvoreno je stao uz građane. Poručio je da projekt nije u interesu javnosti, već privatne investicije. "Greška iz 2021. mora se ispraviti izmjenom prostornog plana. Dajem punu podršku vlasnicima zemlje", poručio je Vukmanić.

Među okupljenima bili su i brojni vlasnici zemljišta na kojem je predviđena izgradnja. Svi redom odbili su ponude za prodaju, i to uz sve učestalije pritiske. "Zvali su me tri puta, nudili pet pa deset eura po kvadratu, sve sam odbio. To je djedovina, stari dio Pregrade. Oni prijete, ali mi se ne damo", rekao je Zlatko Ocvirek, jedan od vlasnika.

"Imam 5000 kvadrata, ne želim prodati. Nudili su smiješan novac, boji se izvlaštenja jer sve izgleda umreženo. Idemo i pred Županiju i državu ako treba", poručio je Dražen Horvat.

'Ovo je pitanje za Vladu i Sabor'

Predsjednica Gradskog vijeća Davorka Filipčić istaknula je kako projekt ima pravne temelje u zakonima RH, ali i da Gradsko vijeće stoji uz građane. Pojasnila je da je Odluka o izmjenama prostornog plana Grada Pregrade iz 2021. godine donesena je prema preporukama i smjernicama tada nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koje je poticalo sve jedinice lokalne samouprave na osuvremenjivanje prostornih planova u dijelu koji se odnosi na energetiku i gospodarski razvoj.

No, godine 2023. donesen je novi zakon, a Filipović pojašnjava da je njime jedinicama lokalne samouprave naloženo da u prostornim planovima moraju omogućiti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE), poput sunčanih elektrana, i to ne više kao opciju nego kao zakonsku obvezu.

"Ova tema nadilazi lokalnu razinu, a prava adresa su Vlada i Sabor koji su 2023. omogućili privatnim investitorima izvlaštenja. Štoviše, čini se da su pravi uzroci brojnih nelogičnosti u prostornom planiranju i ulaganjima u solarne elektrane ukorijenjeni u neskladu između državne zakonodavne politike i strateških ciljeva Europske unije", dodaje Filipović.

Foto: Zagorje International

'Zemlju nedamo'

Iako je lokacijska dozvola već izdana, građani najavljuju daljnju borbu – pravnim putem, kroz razgovore, ali i nastavkom javnih pritisaka. Peticiju je danas potpisalo 300 ljudi.

Prosvjed u Pregradi nije bio samo znak neslaganja s jednom investicijom. Bio je to snažan simbol otpora centraliziranim odlukama koje zanemaruju lokalni identitet, krajolik i volju ljudi, piše Zagorje international.

Kako će se ova priča završiti, ostaje za vidjeti, no Pregrađani su danas jasno poručili: Zemlju ne damo.

