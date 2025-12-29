Kad funkcionira obrana proradi i napad: Je li Sigurdsson dao naslutiti borbeniju Hrvatsku?

Slatke brige čekaju Dagura Sigurdssona nakon sinoćnje predstave igrača koji se bore za mjesto u avionu za Europsko prvenstvo. Protiv najjače vrste Sjeverne Makedonije, Hrvatska je oduševila. Tko je svojom borbenošću, golovima, obranama zaslužio poziv na glavni dio priprema, Islanđanin će otkriti sutra. Marija Krolo pak donosi sve pluseve prve pripremne utakmice reprezentacije.

Protivnik po mjeri za početak priprema za europsku smotru.

A u hrvatskim redovima mnogo novih, mladih lica, željnih dokazivanja. Od osvajača srebra tu su bili samo Glavaš, Pavlović i Šimić. Izbornik Sigurdsson isprobao je opcije, a pomlađena momčad pokazala je karakter i zadovoljila na ispitu.

Prvo ime susreta bio je vratar Dino Slavić - odličnih šest obrana u prvom poluvremenu, a onda još boljih devet u drugom dijelu susreta.

Ovaj 33-godišnji Riječanin inače je član francuskog Limogesa, a jučer je na vratima zamijenio Dominika Kuzmanovića, koji je propustio utakmicu. Uz Kuzmanovića, siguran na popisu je i Matej Mandić, a možda će baš Dino Slavić upotpuniti mjesto trećeg vratara koji je za Hrvatsku često bio vrlo bitan.

A kad funkcionira obrana - proradi i napad. Prvi strijelac Hrvatske sa šest pogodaka bio je Leon Ljevar - lijevi vanjski koji može igrati u oba smjera, a jučer je pokazao da može i ispuniti zahtjeve izbornika koji želi igrati brzo.

Karakter i duh

Hrvatska je zaradila i dva isključenja, pomalo neuobičajeno za prijateljsku utakmicu. Prvo Filip Glavaš zbog neopreznog starta...

A onda i Josip Šimić koji je skupio tri isključenja. Je li time Sigurdsson dao naslutiti borbeniju Hrvatsku na Euru? Uskoro ćemo vidjeti.

Na kraju 26-23, pobjeda na startu priprema i zadovoljan izbornik kojeg sada čekaju slatke brige sa slaganjem popisa za završni dio priprema.

"Jako sam sretan jer mi se sviđa karakter i duh unutar momčadi. Igrači su si međusobno pomagali. Neki su prvi put igrali i na njima je bila velika odgovornost. Sretan sam zbog njih, dobro su to odradili. Imali smo mladu ekipu i sada imamo jasniju sliku nego prije. Mlađi igrači dolaze i ovakve utakmice su sjajna prilika da upišu minutažu. Ovo je dobar znak za budućnost."

Neki od mladih nada imat će prilike izboriti kartu za Euro tijekom drugog dijela priprema. Okupljanje je zakazano za petak, slijedi put u Prelog, a onda i finalni ispit u dvije prijateljske utakmice protiv reprezentacije Njemačke.

