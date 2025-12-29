Analitičar o detaljima vojnog roka: Otkrio koliko bi se mladića moglo pozvati na priziv savjesti

Čak 1200 mladića dobit će poziv od MORH-a na zdravstvene preglede koji bi se trebali održati u drugoj polovici siječnja iduće godine.

O tome koliko bi se mladića moglo pozvati na priziv savjesti i koliko će ih proći vojnu obuku razgovarali smo s vojnim analitičarom i umirovljenim generalom, Slavkom Barićem.

Kakve su procjene, koliko bi mladića moglo proći zdravstveni pregled, koliko bi ih se moglo odazvati na obučavanje, a koliko na priziv savjesti?

Normalna stvar je da je ovo nakon 17 godina ponovno pozivanje naših mladića i ja vjerujem da je napravljen dobar posao u samim pripremama. Vjerujem da će se od 1200 mladića kojima je upućen poziv odazvati velika većina, vjerujem nekih 98 posto. Priziv savjesti ja ne vjerujem da će biti veći od tri do četiri posto, koliko je otprilike i u drugim zemljama. Vjerujem da će velika većina njih proći zdravstvene preglede, a tek nakon toga mogu uputiti priziv savjesti.

Što ročnike očekuje i što će naučiti na vojnom roku?

Kada su prošli liječničke preglede, tada se upućuje poziv i odlaze u centre za obuku gdje postoji onaj dio prijema, zaduživanje osobne opreme i naoružanja, upoznavanje s dnevnim redom života i rada obuke. Prije svega će se, vrlo brzo, osposobiti za određene kretnje i radnje koje su potrebne pri postrojavanju, navici da se slušaju zapovijedi, da se one izvršavaju sukladno određenim standardima. Onda ide prisega, u prvih petnaestak dana i ide obuka sa sredstvima koja će biti potrebna da se upoznaju s naoružanjem, prije svega s puškom koju će dužiti, pištoljem, osobnom opremom, pružanjem prve pomoći, ABKO opremom, kretanje i niz drugih stvari. Pa i, da naglasim, kako se ponaša u spavaćoj sobi, kako se namješta krevet i sve ono slično.

Koliko nam je vojni rok bitan u ovim geostrateškim i političkim uvjetima?

Ja mislim da postoje dva značajna projekta koje Hrvatska provodi, a vezana su za obrambene pripreme. Prvi je naoružanje i vojna oprema koja nam dolazi, a drugi je stvoriti veliku osnovu ljudi koji su osposobljeni za obrambene pripreme, koji su socijalizirani i koji će u datom trenutku moći izvršavati određene zadaće koje su u sklopu obrambene pripreme zemlje.