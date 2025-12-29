Desetnik otkrio što će ročnicima na vojnom roku biti najteže: 'Možda će im to biti šok'

Stižu prvi pozivi za vojni rok! U Ministarstvu obrane potvrdili su da je poslano oko 1200 poziva na zdravstvene preglede. Pregledi kreću u drugoj polovini siječnja, a planirano je da u vojarne ide 800 mladića po naraštaju.

Novaci koji prođu opći liječnički pregled, pozive za vojno osposobljavanje primit će tijekom veljače, a početak obuke očekuje se početkom ožujka sljedeće godine u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Dva mjeseca koliko će biti na obuci, novaci će primati mjesečnu naknadu od 1100 eura neto.

A što ih sve čeka i što će budućim ročnicima biti najteže - doznali smo u vojarni u Slunju, gdje ročnici stižu u ožujku.

Obuka podijeljena u tri faze

"Kada počne obuka, trajat će dva mjeseca i sastoji se od tri faze. Prva faza je prilagodba i sama teorija koja traje dva tjedna, a druga faza traje pet tjedana i to je čisto praktični dio obuke. Treća najkraća faza traje jedan tjedan i to je čisto ocjenjivanje", objasnio je Marin Kirasić,

Kirasić je objasnio da će ročnici morati savladati određene vještine, među kojima osposobljavanje za dužnost strijelca.

"Tu će morati proći temeljne vojničke vještine koje sadržavaju rukovanje osobnim naoružanjem", kazao je i dodao da su ostale vještine taktika, reakcije, prva pomoć, NBK zaštita te moderne sustave koje koristi Hrvatska vojska.

Koristit će dronove

Istaknuo je da je u planu da se koriste i sustavi modernog ratovanja, kao što su bespilotne letjelice.

"Najteže će im biti za savladati biti bez mobitela, previše su naviknuti na mobitele i možda će to biti malo šok, ali i to što moraju izaći iz zone komfora na koju su navikli, svako jutro ustajanje. Ali mislim da, čim se naviknu nakon par dana, će im biti sve lakše i lakše", zaključio je Kirasić.