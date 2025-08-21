Pronađen mladić (24) iz Hrvatske koji je nestao u Njemačkoj

Pronađen je Sven Poljak (24), Hrvat za kojim se u Njemačkoj tragalo deset dana.

Vijest o pronalasku objavio je njegov otac Alen Poljak u Facebook grupi "Hrvati u Offenbachu, Frankfurtu i Hessenu", gdje je obitelj od početka potrage tražila pomoć i informacije. "Samo da javim da je Sven pronađen. Hvala vam, dragi prijatelji, na podršci i svemu", napisao je otac.

Za sada nema dodatnih informacija o okolnostima pronalaska.

Podsjetimo, Sven je 10. kolovoza nestao u Frankfurtu na Majni, nakon čega mu se gubi svaki trag. Posljednje što se znalo jest da je s prijateljem uzeo taksi prema Frankfurtu. U jednom trenutku izašao je kod šume kako bi obavio nuždu i više se nije vratio.

