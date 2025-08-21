Čudo na Medvednici! Sletio u provaliju, sam izašao iz olupine
Sve se dogodilo u noći, vatrogasci objavili fotografije
Zagrebački vatrogasci u srijedu uvečer imali su posla u Bliznecu gdje su došli na poziv da se dogodila prometna nesreća.
Vozač je sletio automobilom u provaliju i bio je to dobar put za vrlo loš scenarij.
A opet - dogodilo se ništa!
Barem što se tiče osobe koja je vozila jer je sama izašla iz prevrnutog automobila u provaliji.
Vatrogasci su na svojim društvenim mrežama objavili kako su poziv u pomoć zaprimili u srijedu u 22.17 te su objavili nevjerojatne fotografije.
"Unesrećena osoba je samostalno izašla iz vozila, a naši vatrogasci su proveli pratnju osobe po kosini, osigurali vozilo i pružili pomoć policiji prilikom očevida", napisali su.
