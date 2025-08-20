Mladić (23) silovao djevojku na Pagu? 'U istražnom je zatvoru'

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon prvog ispitivanja 23-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog kaznenog djela silovanja, priopćili su iz DORH-a.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio navedeno kazneno djelo 17. kolovoza 2025. na području otoka Paga, na štetu hrvatske državljanke.

Određen istražni zatvor

Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Zadru predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor", stoji u priopćenju DORH-a.

