POKRENUTA ISTRAGA /

Mladić (23) silovao djevojku na Pagu? 'U istražnom je zatvoru'

Mladić (23) silovao djevojku na Pagu? 'U istražnom je zatvoru'
Foto: Sime Zelic/pixsell, ilustracija

'Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio navedeno kazneno djelo 17. kolovoza 2025. na području otoka Paga'

20.8.2025.
17:59
danas.hr
Sime Zelic/pixsell, ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon prvog ispitivanja 23-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog kaznenog djela silovanja, priopćili su iz DORH-a.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio navedeno kazneno djelo 17. kolovoza 2025. na području otoka Paga, na štetu hrvatske državljanke.

Određen istražni zatvor

Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Zadru predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor", stoji u priopćenju DORH-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Cure detalji krvavog zločina u Bereku: 'Vidjela sam susjeda kako trči s puškom'

ZadarDorhSilovanjePag
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POKRENUTA ISTRAGA /
Mladić (23) silovao djevojku na Pagu? 'U istražnom je zatvoru'