HNS objavio koliko je zaradio prošle godine pa pružio podršku Layecu: 'Suđenje napreduje'

Hrvatski nogometni savez je u 2025. godini imao dobit od 2.5 milijuna eura, istaknuto je na redovnoj sjednici Skupštine HNS-a u Zagrebu, kojom je rukovodio predsjednik Marijan Kustić.

Članovi Skupštine usvojili su završni račun za 2025. godinu, koji je pripremila voditeljica odjela financija i računovodstva, Ružica Bajrić. Hrvatski nogometni savez je u 2025. godini ostvario prihode u iznosu od 49.292.606,63 eura, rashode u iznosu od 46.785916,51 eura i višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 2.506.690,12 eura, objavio je HNS.

“Nije prošlo ni tri mjeseca od prošle skupštine, a možemo se podičiti rezultatima u proteklom razdoblju. Zahvalio bih gostima iz FIFE i UEFE na lijepim riječima i molim vas da prenesete naše zahvale na velikoj podršci predsjednicima Infantinu i Čeferinu. Čestitao bih izborniku Mavroviću na ovoj sjajnoj medalji, na to smo izrazito ponosni, kao i činjenicu da je futsal danas najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj. Zahvala svima koji rade u futsalu, svim klubovima, naravno i našim igračima i trenerima, nadam se da ćemo nastaviti u istom trendu. HNS će se maksimalno trsiti da vam i dalje omogućimo što bolje uvjete za rad. Ne mora uvijek biti medalja, ali da budemo na ovom visokom nivou, da smo na velikim natjecanjima, to su značajni uspjesi i za nogomet i za futsal", kazao je podravnom govoru Kustić, koji se osvrnuo i na kamp HNS-a i utakmice reprezentacije.

"Zahvaljujem suradnicima što su pronašli odlično rješenje za kamp reprezentacije, to je ono što je obveza Saveza da omogućimo igračima kvalitetne uvjete i dobru pripremu za veliko natjecanje. Imamo sjajne utakmice sada u ožujku, potom još dvije dobre utakmice u lipnju, pa onda krećemo u SAD - kao što je izbornik rekao, prolazak skupine bio bi sjajan rezultat. Priželjkujem da svi igrači budu zdravi, to je najvažnije”, rekao je Kustić.

Predstavnici UEFA-e i FIFA-e nahvalili HNS

Sjednicu Skupštine svojim su prisustvom uveličali regionalna koordinatorica za europske nacionalne saveze FIFA-e Marion Gavat, predstavnik UEFE Lorenzo Cavallari, odnosno počasni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša.

"Hrvatska je nevjerojatan primjer što može učiniti jedna zemlja od samo četiri milijuna ljudi. Osvojili ste medalje na svjetskim prvenstvima, u Ligi nacija, evo sada i u futsalu. To se ne događa slučajno. To je rezultat sjajnog rada, trenera, igrača, klubova. Imate snažno vodstvo, kvalitetne trenere i talentirane igrače. Pritom Savez shvaća da nogomet nisu samo igra i rezultat. Imate identitet, imate nogometnu obitelj i dijelite određene vrijednosti", kazao je Cavallari, koji je dodao da je UEFA podržala izgradnju kampa HNS-a kroz program Hat-Trick, te da vjeruje da će taj nogometni kamp iznjedriti nove nogometne prvake.

Među gostima su bili izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić, zamjenica glavnog tajnika i team menadžerica Vatrenih Iva Olivari, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glavni instruktor Petar Krpan, izbornik ženske A reprezentacije Nenad Gračan, izbornik futsalske A reprezentacije Marinko Mavrović te izbornica ženske futsalske reprezentacije Tihana Nemčić Bojić te predsjednikovi savjetnici Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš.

Layec ostaje

U ime revizora PricewaterhouseCoopers Marija Mihaljević podnijela je izvješće i ustanovila da je ista obavljena u skladu s međunarodnim standardima, a da priloženi financijski izvještaji korektno i fer prezentiraju financijski položaj HNS-a i njegovu financijsku uspješnost u skladu sa zakonima.

Novi glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško najavio je ostanak Bertranda Layeca na mjestu sudačkog šefa.

"Trebamo kontinuitet, to je najbitnije u ovoj godini. Vjerujemo da ćemo nastaviti suradnju s Layecom kako bi se još više podignulo povjerenje koje je ionako podignuto s njegovim dolaskom. Zadovoljni smo s njim, određeni su iskoraci učinjeni. Vidi se napredak u suđenju. Događaju se individualne pogreške, ali najbitnije je da u tome nema namjere", kazao je Tomaško.

Na Skupštini su dodijeljeni Trofeji podmlatka istaknutim djelatnicima, Željku Belu, Branku Kajfešu i posmrtno Jurici Gizdiću.

