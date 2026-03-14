Predsjednik HNS-a podupire rušenje Poljuda: 'To je dobro za Split, Hajduk i reprezentaciju'

Rušenje poljudskog stadiona i treći dan zaredom glavna je tema u Splitu. Na javnoj tribini o budućnosti stadiona raspravljali su stručnjaci i upozorili da bi Poljud, želi li dugoročno ostati siguran za korištenje, zahtijevao opsežne i iznimno skupe sanacije.

Procjenjuje se i dalje da rekonstrukcija u postojećim okvirima nije izvediva, dok studija rušenja i izgradnje novog stadiona i dalje ostaje najizglednije rješenje.

Konačna odluka ipak će biti na gradu Splitu kao vlasniku stadiona, no gradonačelnik Tomislav Šuta na raspravu danas nije stigao. Došao je njegov zamjenik Ivo Bilić koji je poručio da će se referendum sigurno održati.

'Hajduk to zaslužuje'

"Stadion zadovoljava pouzdanost i na potrese i na vjetrove. Ima slabe točke, a to je zamor materijala. Najprije na vijcima. Ustanovili smo da su neki već otišli, ali još ne narušavaju mehaničku otpornost", rekao je Ante Mihanović, jedan od projektanata Poljuda.

"Od prvog trenutka zagovaram ulaganje u infrastrukturu i sigurno da grad Split i HNK Hajduk zaslužuju apsolutno novi stadion. Mislim da je to dobro i za grad Split i klub, ali i za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju", poručio je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.