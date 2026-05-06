Toggle password visibility
FILMSKA SCENA U ZAGREBU /

Pucao iz taksija, istjerao vozača (23) pa pobjegao

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U manje od sat vremena, zagrebačka policija ga je uočila i uhitila, te je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih činjenica u tijeku

6.5.2026.
11:03
Andrea Vlašić
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Uhićen je muškarca (32) koji je kao putnik u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja u taksiju, priopćila je zagrebačka policija.

Iz zagrebačke policije navode kako je u utorak oko 8.45 sati u Novom Zagrebu, za vrijeme vožnje taksijem zagrebačkih registracija, kojim je upravljao 23-godišnjak, a čije usluge prijevoza je koristio 32-godišnjak, prema do sada utvrđenom, u nekoliko navrata pucao je iz vatrenog oružja u zrak.

Vozač taksija je izašao iz vozila, a "putnik" je sjeo na vozačevo mjesto i odvezao se. U manje od sat vremena, zagrebačka policija ga je uočila i uhitila, te je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih činjenica u tijeku.

KrađaPucnjavaTaksiNovi Zagreb
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
