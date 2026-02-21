Usred noći zapalio auto pa pucao po policiji - uslijedio žestok odgovor!

U općini Ilidža u susjednoj Bosni i Hercegovini, u naselju Pejton, jutros oko 4:15 sati došlo je do obračuna vatrenim oružjem između muškarca koji je zapalio vozilo i policajaca koji su u tom trenutku obavljali redovne poslove i zadatke.

Nakon što su krenuli za tada nepoznatim muškarcem, za kojeg su posumnjali da je podmetnuo požar na vozilu, on se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima, objavio je Klix.ba.

Muškarac je zaustavljen kod benzinske postaje, a na vozilu su se vidjeli tragovi od metaka.

"U obrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača", naveli su iz MUP-a KS.

Muškarcu J. H. (1985) su pružili liječničku pomoć, ali život mu nije ugrožen.

