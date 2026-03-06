Stiže trenutak istine za Hrvatsku, neke već hvata panika: 'Ove godine su puno pametniji'

Turistička sezona kuca na vrata. Prvi turisti već su stigli u Dalmaciju, no značajniji dolazak gostiju očekuje se tek u travnju. U međuvremenu, na platformama za iznajmljivanje već se mogu pronaći i određeni popusti za samu špicu sezone. Kakve su sada cijene smještaja i što očekuju iznajmljivači.

Iako je vrhunac turističke sezone daleko, mnogi su zimske mjesece odabirali zbog - povoljnijih cijena.

"Došao sam u veljači jer su cijene jeftinije, a sada je ožujak zar ne?", rekao je John iz Floride.

"Tražili smo mjesta na kojima je dobro vrijeme trenutačno, a bilo je i jeftino da budemo iskreni. Mi oboje volimo jeftino putovati", rekla je Greta iz Njemačke.

Jedan od najvažnijih faktora pri odabiru putovanja svakako je smještaj kojeg se sada može naći od 40 eura pa na dalje – ovisno o lokaciji i kvaliteti.

"Prva dva mjeseca imali smo oko 50 tisuća dolazaka i oko 150 tisuća noćenja. Tu je riječ o rastu od šest posto u dolascima i dva posto u noćenjima", rekao je Nikola Petričević, glasnogovornik TZ Splitsko-dalmatinske županije.

'Iznajmljivače uvijek hvata panika'

No, uspjeh uglavnom ovisi o špici sezone, a tamo je još uvijek ostalo dosta praznih apartmana, pa se na platformama za iznajmljivanje mogu pronaći sada i znatno veći popusti.

"Iznajmljivače uvijek hvata panika, pogotovo kada nemamo već sada neku popunjenost. Međutim mislim da mjesta panici nema. Sve će se to popuniti da li prije, da li kasnije po principu last minute. Ove godine gosti su puno pametniji, puno više istražuju i neće platiti tko zna koju cijenu za smještaj", rekao je Ante Glavaš, dopredsjednik Hrvatske Udruge obiteljskog smještaja.

Privatni iznajmljivači kažu kako cijene nisu povećavali te su ostale na razini prošlogodišnjih, za razliku od pojedinih hotelijera. Noćenje u hotelu u centru grada, ovisno o kategoriji sobe, tijekom cijele se godine kreću od 300 do 1200 eura.

"Dakle cijene smo naspram prošle godine povisili 10 posto i zadržavat ćemo taj kadar cijena i da se držimo stabilnog rasta", rekao je Aldo Miletić, voditelj hotela u Splitu.

'Tržište se normaliziralo'

Značajniji dolazak turista iznajmljivači očekuju već u travnju, osobito nakon Uskrsa, a tada bi moglo doći i do povećanja cijene smještaja.

"Cijena uvijek raste ovisno o razini sezone u kojoj se traži smještaj. Tako da nešto što je danas 50 eura može u osmom mjesecu koštati 150 eura. Bez ikakvog razloga jer je to jednostavno tako. Tržište je ponude i potražnje. Potražnja je tada puno veća i cijena je veća", rekla je Hana Matić, potpredsjednica Udruge spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Potražnja će sigurno rasti, ali ne i ponuda.

"Ove godine imamo nešto manju ponudu privatnog smještaja. Prije svega jer je dio njih odustao od kratkoročnog najma, odnosno od najma turistima i prešao na dugoročni najam za dugoročno stanovanje. Tu se normaliziralo tržište i manja je ponuda u odnosu na prethodnu godinu", rekao je Glavaš.

A hoće li na kraju u apartmanima biti i manja gužva - znat će se čim još malo zatopli.