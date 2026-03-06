FREEMAIL
ČESTITAMO

Ballerina Farm rodila deveto dijete, poznat je i spol

Ballerina Farm rodila deveto dijete, poznat je i spol
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Obitelj Neeleman sada ima devetero djece, a najstariji sin je već tinejdžer. Prije nešto više od dvije godine, točnije 2. siječnja 2024., dočekali su osmo dijete

6.3.2026.
9:18
Hot.hr
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Hannah Neeleman (35), poznata i kao Ballerina Farm i njezin suprug, milijunaš Daniel Neeleman, objavili su da su da su dobili deveto dijete. U četvrtak, 5. ožujka, na društvenim mrežama par je objavio sretne vijesti o dolasku njihove kćeri, koja je rođena dan prije. 

''Imali smo tri sina i mislili da nikada nećemo dobiti djevojčicu“, rekao je Daniel. ''Započeli smo farmu i od tada imamo šest kćeri, što je zaista nevjerojatno i nešto što volimo.“ Par je odlučio da spol bebe ostane iznenađenje, a iako još nisu odabrali ime, Daniel je napomenuo kako "rade na tome''. 

Ballerina Farm rodila deveto dijete, poznat je i spol
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Zanimljivo je da je vijest o dolasku nove bebe objavljena na isti dan kada imaju rođendane dvije kćeri, Frances i Lois, koje su, iako su rođene dvije godine razlike, podijelile isti datum. 

Obitelj Neeleman sada ima devetero djece, a najstariji sin je već tinejdžer. Prije nešto više od dvije godine, točnije 2. siječnja 2024., dočekali su petu kćer, Floru Jo. Obitelj živi na svojoj farmi u Utahu, koja se prostire na 328 hektara, no privremeno su se preselili u Europu početkom 2025. godine. 

Ballerina Farm rodila deveto dijete, poznat je i spol
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Nekoliko dana prije nego je došla na svijet njihova deveta beba, Hannah je na Instagramu podijelila video svog treninga tijekom trudnoće. U opisu je napisala: "Svaka trudnoća postaje sve teža! Možda je ovo posljednja, pa želim uživati u svakom trenutku. Pokušavam ostati aktivna i kretati se do samog kraja."

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

 

