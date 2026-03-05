Srbija upozorila građane na Hrvatsku, oglasio se Božinović: 'Slušaju li uopće svoje ministarstvo?'

Hrvatska je članica EU-a, NATO-a i šengenske zone i prema Eurostatu jedna je od najsigurnijih zemalja u Europi, objavio je u četvrtak MVEP reagirajući na preporuku Srbije svojim državljanima da u Hrvatsku putuju jedino u slučaju krajnje nužde.

"Hrvatska, članica EU-a, NATO-a i šengenske zone i prema Eurostatu jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, svake godine dočekuje milijune posjetitelja i uzastopno bilježi odlične turističke sezone", objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na X-u.

"Unatoč tome, označena je kao 'narančasta' na savjetima za putovanja zbog neutvrđenih 'napetosti'", nastavlja hrvatsko ministarstvo.

'Zabranjeno voće'

Iako MVEP nije izrijekom naveo Srbiju, objava se odnosi na tu zemlju pošto je njezino ministarstvo vanjskih poslova objavilo preporuku državljanima Srbije da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje nužde zbog "sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti", odnosno označilo ju je narančastom bojom na svome "semaforu za putovanja".

Hrvatska je jedina europska zemlja u toj kategoriji. "Iskustvo nam govori da kad se god objavljuju savjeti za putovanja, često vidimo više posjetitelja iz baš tih zemalja", nastavlja MVEP, nazvavši to klasičnim "zabranjenim voćem".

"Zasad se čini da je najveća 'napetost' odabir između jadranske obale i hrvatskih kontinentalnih vinskih cesta", zaključuje MVEP.

Božinović: 'Slušaju li preporuke svoga ministarstva'

Pravo je pitanje slušaju li državljani Srbije preporuke svoga ministarstva s obzirom na njihov broj koji dolazi u Hrvatsku, rekao je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Srpski državljani su, mislim, treći po broju stranih radnika u Hrvatskoj, srpski turisti dolaze u Hrvatsku u tisućama, srpski građani upravo na hrvatskim granicama ulaze u Europsku uniju tako da je pravo pitanje slušaju li srpski građani preporuke svoga ministarstva vanjskih poslova", komentirao je Božinović u Bruxellesu, gdje sudjeluje na sastanku ministara unutarnjih poslova država članica EU-a.

Na pitanje ima li informaciju zašto je takva preporuka uopće upućena, Božinović je rekao da nema, dodajući da je to "nešto što nije racionalno".

"U svakom slučaju to nije nešto što bi bilo korisno za građane Srbije i siguran sam da je njima važan dolazak u Hrvatsku i u Europsku uniju", rekao je Božinović.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica Jean-Michela živi na tajnoj lokaciji: Nobilo otkriva kakve su šanse da ga Srbija izruči