Prije okršaja s Vekić izbila teniska bura, Siegemund uputila ozbiljne optužbe za Osaku

Donna Vekić nastavila je svoj dobar nastup na Roland Garrosu uvjerljivom pobjedom protiv Francuskinje Alice Tubello rezultatom 6:3, 6:2, čime je osigurala plasman u iduće kolo i veliki izazov koji je čeka u nastavku natjecanja.

U sljedećoj rundi hrvatsku tenisačicu očekuje ogled protiv 16. nositeljice Naomi Osake, koja je na startu turnira bila bolja od njemačke predstavnice Laure Siegemund. Iako je Osaka često u središtu medijske pozornosti zbog svojih upečatljivih modnih izdanja, ovaj je put više pažnje privukla izjava njezine protivnice nego sama pobjeda Japanke.

Siegemund je nakon poraza otvoreno kritizirala određene situacije na terenu, posebno se osvrnuvši na ritam igre i tretman koji, prema njezinom mišljenju, imaju najveće zvijezde turnira.

„Na svakom turniru pažnja se posvećuje svakom detalju, do posljednjeg trenutka, čak i dok pripremate bocu. A onda netko može promijeniti opremu i zadržati se još minutu i pol. S tim imam problem. Postoje pravila i svaka sekunda se strogo gleda, mislim da bi to trebalo vrijediti za sve jednako“, poručila je Siegemund.

Dodala je i kako smatra da status igrača često utječe na odluke sudaca:

„Još jednom se pokazuje da se veća imena tretiraju drugačije. Ako bih ja radila isto i uzimala dodatne pauze, sigurno bih dobila upozorenje za odugovlačenje. To je jedino što me smeta, nebitno mi je kako netko izgleda ili što nosi“, zaključila je njemačka tenisačica.

S druge strane, Naomi Osaka ponovno je privukla pažnju svojim prepoznatljivim stilom i samopouzdanjem na terenu. Nakon susreta istaknula je kako joj je moda važan oblik osobnog izražavanja, posebno na najvećim pozornicama svjetskog tenisa.

„Znate li kako Eiffelov toranj izgleda noću kada svijetli? Nekako imam osjećaj da i ja tako izgledam“, izjavila je Osaka u razgovoru nakon meča s Carolinom Garcijom, a dodatno je otkrila da njezina haljina dolazi od švicarskog dizajnera Kevina Germaniera.

Već ranije tijekom Grand Slam turnira Osaka je isticala kako kroz odjevne kombinacije izražava svoju osobnost, naglašavajući da „ne govori puno, ali se može izraziti kroz odjeću“.

Dvoboj između Donne Vekić i Naomi Osake zakazan je za četvrtak, no točan termin odigravanja još nije službeno potvrđen.