Pet mjeseci kasnije EHF se 'sjetio' Hrvatske: Evo kako su kažnjeni Dagur i reprezentacija

Europska rukometna federacija (EHF) oglasila se gotovo pet mjeseci nakon završetka Europskog prvenstva, na kojem je hrvatska reprezentacija osvojila brončanu medalju, te donijela odluke o kaznama za Hrvatski rukometni savez i izbornika Dagura Sigurdssona zbog incidenata tijekom turnira.

Prema službenom priopćenju EHF-a, Disciplinski sud donio je dvije odvojene odluke koje se odnose na ponašanje hrvatske delegacije na natjecanju.

U prvom slučaju, izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson kažnjen je s 4.000 eura zbog, kako se navodi, neprimjerenih izjava upućenih Europskoj rukometnoj federaciji tijekom službene konferencije za medije nakon polufinalnog susreta. Polovica kazne, odnosno 2.000 eura, izrečena je uvjetno uz rok kušnje od dvije godine.

U drugom slučaju, Hrvatski rukometni savez sankcioniran je s 10.000 eura zbog kršenja protokola vezanog uz ceremoniju dodjele medalja te pravila o isticanju zastava. Od ukupnog iznosa, 2.500 eura također je izrečeno uvjetno, uz isti rok kušnje od dvije godine.

Iako u priopćenju nije izrijekom navedeno o kojoj je zastavi riječ, tijekom ceremonije hrvatski su rukometaši uz službenu zastavu Republike Hrvatske istaknuli i drugu zastavu s natpisom Ljubuški, pa se pretpostavlja da se kazna odnosi upravo na taj potez.

Podsjetimo, izbornik Sigurdsson nakon turnira bio je vrlo kritičan prema organizaciji natjecanja. Istaknuo je kako su uvjeti bili daleko od idealnih te je oštro prozvao EHF zbog logistike i odnosa prema momčadima.

„Nisam imao vremena razmišljati o utakmici. Došli smo u Herning u 14:30 i odmah sam morao na obaveze. To je smiješno. Nismo smješteni blizu dvorane, vozio sam se 35 minuta na ovaj cirkus, a zatim se isto toliko vraćao. To mi je oduzelo cijeli dan, nisam mogao odraditi ni trening ni sastanak s ekipom. Ovo je dokaz da EHF ne mari za igrače i reprezentacije“, poručio je tada Sigurdsson, usporedivši organizaciju s “fast food” pristupom kojem je, kako je rekao, važna samo brzina, a ne kvaliteta.