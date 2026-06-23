Dan za povijest! Messi je ušao u legendu, ali Mbappé ga prati u stopu

Iza nas je 12. natjecateljski dan Svjetskog prvenstva 2026. Zaključili smo drugo kolo skupina I i J. Dobili smo i četvrtu reprezentaciju koja je ispala s turnira kao i četvrtog pobjednika skupine, a ispisana je i povijest.

Upravo je u prvoj utakmici dana Leo Messi ispisao povijest i postao najbolji strijelac svjetskih prvenstava. Zabio je dva gola u rušenju Austrije i došao na brojku 18. Tom pobjedom od 2-0 nad Austrijom, branitelji naslova su osigurali prolazak u nokaut fazu turnira, a na kraju dana su pobjedom Alžira nad Jordanom saznali i da će završiti kao prvi u toj skupini te će u šesnaestini finala igrati protiv drugoplasiranog iz skupine H.

Francuzi i Mbappé su odlučili pratiti to pa su zabili tri komada Iraku od kojih je dva zabio Mbappé koji je sada došao na 16 golova na SP-ima i izjednačio se s Kloseom na drugom mjestu te nastavio lov na Messija. Irak će imati priliku doći do trećeg mjesta protiv Senegala u posljednjem kolu.

Jordanci ispali nakon preokreta

Senegalci su upisali poraz od Norveške. Nakon Messija i Mbappéa, morao je i Erling Haaland dati dva gola pa je to i napravio nakon što je za 1-0 zabio Holmgren Pedersen. Senegal se vraćao na 2-1 i 3-2, ali više od toga nisu mogli.

Dan su odličnom utakmicom zaključili Jordan i Alžir. Debitant je poveo i otišao na predah s vodstvom, ali Petković je povukao neke poteze, Alžirci su stisnuli i iz dva kornera zabili za preokret i vrlo važna tri boda. Jordan će sigurno skupini završiti na dnu, Argentina na vrhu, a o drugom mjestu će u izravnom susretu odlučiti Austrija i Alžir.