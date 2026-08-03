Najbolja bosanskohercegovačka skijašica na pripremama pala i teže se ozlijedila

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija za novu se sezonu priprema u švicarskim Alpama. Nažalost, na treningu je doživjela i tešku ozljedu, slomila je nogu, što je objavila na svojim društvenim mrežama.

"Nažalost, ovo nije vijest koju sam se nadala podijeliti. Pala sam tijekom treninga veleslaloma u Saas Feeu i na kraju sam slomila nogu. Dobra vijest je da nije potrebna operacija i da moj oporavak ide dobro. Već radim na tome da ponovno prohodam i vratit ću se na skije prije nego što se okrenete.

S obzirom na to da je sezona utrka još nekoliko mjeseci udaljena, moj fokus je na malim poboljšanjima, povjerenju u proces i slijeđenju plana oporavka dan po dan.

Veliko hvala mojoj obitelji, timu, medicinskom osoblju i svim mojim sponzorima što su uz mene i podržavali me kroz sve ovo. Vaša podrška mi znači sve i motivira me svaki dan. Vidimo se uskoro na stazama", objavila je Muzaferija.

Dobra vijest u svemu je što operacija neće biti potrebna što automatski znači da će se Elvedina brže vratiti utrkama. Prema iskustvima ostalih skijaša, pauza ne bi trebala trajati duže od dva mjeseca. To znači da će Elvedina izgubiti važne dane na snijegu, ali bi trebala biti spremna za početak sezone.