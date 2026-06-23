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Izbornik Norveške iznenadio izjavom, a onda je Haaland sve šokirao: 'Pobijedit će nas'

Izbornik Norveške iznenadio izjavom, a onda je Haaland sve šokirao: 'Pobijedit će nas'
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Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Norveška i Francuska imaju maksimalnih šest bodova te će u direktnom dvoboju, u trećem kolu, odlučiti o pobjedniku skupine

23.6.2026.
6:01
Hina
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
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Nogometaši Norveške uspjeli su, kao i nešto ranije Francuska, nakon druge utakmice u skupini I izboriti prolaz u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, svladali su Senegal u New Jerseyju s 3-2 (1-0).

Norveška i Francuska imaju maksimalnih šest bodova te će u direktnom dvoboju, u trećem kolu, odlučiti o pobjedniku skupine. Taj se susret igra u Bostonu 26. lipnja, a u njemu će Francuzima odgovarati i remi jer za jedan gol imaju bolju razliku pogodaka od Norveške.

Nakon susreta je norveški izbornik Stale Solbakken rekao kako cijela Norveška igra za Haalanda i njegovu Zlatnu kopačku. "Svaka čast Erlingu Haalandu, a Norveška će učiniti sve što može kako bi mu pomogla osvojiti Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac turnira. Pa, mislim, danas je promašio prazan gol, a mogao je čak zabiti i četiri. On je najbolji napadač - ne igra za Francusku ili Argentinu, on zabija za Norvešku. Lakše je osvojiti Zlatnu kopačku kada igraš za Francusku i Argentinu, ali pokušat ćemo Erlingu pružiti više utakmica i više pomoći i u sljedećim utakmicama", kazao je izbornik.

Još zanimljiviju izjavu je dao Erling Haaland.

"Mislim da smo usrećili svakog Norvežanina na planetu. Još nismo započeli s planiranjem za Francusku, pa ćemo se sada vratiti u naš kamp i nadoknaditi štetu jer nam je to potrebno nakon vrlo teške utakmice. Francuska? Ne zanima me, prošli smo, a oni će nas vjerojatno pobijediti i osvojiti cijeli turnir", pomalo pesimističan je Haaland.

Norveška Nogometna ReprezentacijaSenegalska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Erling Braut Haaland
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