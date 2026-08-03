Meri Banovac bez dlake na jeziku o muškarcima koji nestanu: 'Imaju bolju opciju'

Naša influencerica Meri Banovac (34), javnosti donedavno poznata kao Meri Goldašić, ponovno je na Instagramu odgovarala na pitanja pratitelja, a jedno ljubavno pitanje posebno joj je zapelo za oko.

Foto: Instagram

Pratiteljicu je zanimalo zašto muškarci ponekad prvi pokažu interes, a zatim iznenada nestanu, na što je Meri bez okolišanja poručila kako su možda „dobili sve što su htjeli“ ili jednostavno pronašli „bolju opciju“.

Uz fotografiju automobila prekrivenog ptičjim izmetom dodala je i duhovitu, pomalo brutalno iskrenu poruku da treba nastaviti dalje „da je ne bi o***lo kao ovaj auto“, a sve je zaključila riječima: „Sve što te zaobišlo, dobro da te zaobišlo.“

Nakon razvoda okrenula je novu životnu stranicu

Podsjetimo, Meri je prošle godine potvrdila da se razvodi od supruga Jurice (30), naglasivši kako je riječ o odluci do koje su došli postupno i nakon mnogo razgovora. Par je bio jedan od najpraćenijih na društvenim mrežama, a zajedno imaju sina Rija, dok Meri iz prvog braka ima i sina Aleksandra.

Unatoč privatnim izazovima, influencerica očito ne staje. Naprotiv, čini se fokusiranijom nego ikad, a nedavno je vratila i djevojačko prezime Banovac, čime je simbolično označila početak novog životnog poglavlja.