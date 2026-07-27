Više nije Goldašić: Meri nakon razvoda vratila djevojačko prezime

Hrvatska influencerica Meri Goldašić (34) nakon razvoda je i službeno vratila djevojačko prezime Banovac. Promjenu je otkrila na Instagramu, gdje je korisničko ime promijenila u Meri Banovac, iako se u njezinoj službenoj e-mail adresi još uvijek nalazi prezime bivšeg supruga.

Foto: Instagram Screenshot

Meri je krajem 2025. godine pratiteljima potvrdila da se razvodi od Jurice Goldašića (32). Tada je istaknula kako odluka nije donesena preko noći, već nakon dugih razgovora i zajedničkog promišljanja.

Unatoč razvodu, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, ponajprije zbog sinova koji su im i dalje najveći prioritet.

U prvom velikom intervjuu nakon razvoda, koji je ekskluzivno dala za Net.hr, Meri je priznala da joj je trebalo vremena da pronađe unutarnji mir. "Danas je uspjeh kad navečer legnem u krevet bez knedle u grlu i grča u želucu", rekla je influencerica te dodala kako trenutno uživa u samoći i daje sebi prostora da u potpunosti zacijeli prije nove ljubavne priče.

Podsjetimo, par je godinama bio jedan od najpraćenijih na društvenim mrežama, a zajedno imaju sina Rija. Meri iz prvog braka ima sina Aleksandra.