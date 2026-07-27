Više nije Goldašić: Meri nakon razvoda vratila djevojačko prezime
Službeno je vratila prezime Banovac
Hrvatska influencerica Meri Goldašić (34) nakon razvoda je i službeno vratila djevojačko prezime Banovac. Promjenu je otkrila na Instagramu, gdje je korisničko ime promijenila u Meri Banovac, iako se u njezinoj službenoj e-mail adresi još uvijek nalazi prezime bivšeg supruga.
Meri je krajem 2025. godine pratiteljima potvrdila da se razvodi od Jurice Goldašića (32). Tada je istaknula kako odluka nije donesena preko noći, već nakon dugih razgovora i zajedničkog promišljanja.
Unatoč razvodu, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, ponajprije zbog sinova koji su im i dalje najveći prioritet.
U prvom velikom intervjuu nakon razvoda, koji je ekskluzivno dala za Net.hr, Meri je priznala da joj je trebalo vremena da pronađe unutarnji mir. "Danas je uspjeh kad navečer legnem u krevet bez knedle u grlu i grča u želucu", rekla je influencerica te dodala kako trenutno uživa u samoći i daje sebi prostora da u potpunosti zacijeli prije nove ljubavne priče.
Podsjetimo, par je godinama bio jedan od najpraćenijih na društvenim mrežama, a zajedno imaju sina Rija. Meri iz prvog braka ima sina Aleksandra.