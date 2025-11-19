Tko je Jure od kojeg se razvodi Meri Goldašić? Mlađi je od nje dvije godine, a evo čime se bavi

Nakon višemjesečnih nagađanja, jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Meri Goldašić (32) danas je konačno potvrdila da je njezinom braku došao kraj. Kako je istaknula za Story, odluka je donesena nakon duljeg razdoblja razmišljanja i razgovora, a ona i sada već bivši suprug Jurica Goldašić, istu su donijeli zajedno.

"Da, došlo je. Jurica i ja već neko vrijeme nismo zajedno. Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja. Od početka naše veze nikada nismo skrivali da nismo savršen par, niti sam ikad pokušavala prikazati sliku koju ne živimo. Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru", rekla je Meri za Story.

Očekivano, vijest je ovo koja je odjeknula domaćim medijima, a s obzirom na to da, za razliku od Meri, Jurica Goldašić ni prije nije bio previše medijski eksponiran, mnogi su se pitali tko je uopće drugi suprug domaće influencerice.

Jure je bio Merin tihi oslonac

Riječ je o čovjeku koji je, kako je Meri ranije često isticala, bio njezin tihi oslonac. Ovaj 30-godišnji poduzetnik i inženjer strojarstva koji gradi solarne elektrane, mogao se vidjeti i u njezinim duhovitim videima na društvenim mrežama, a Meri je ranije za domaće medije istaknula i koliko je ponosna na svog supruga.

"Jurin je tempo luđi od mog, uz nekoliko zaposlenih i vlastitu tvrtku, sigurno mu je zahtjevnije i teže. Jure se bavi ugradnjom solarnih elektrana i jako je uspješan u svom poslu. Inženjer je strojarstva, perfekcionist, jako marljiv i fokusiran, upravo zbog toga iza sebe ima zaista velike projekte. Ja se ne hvalim javno često jer on to ne voli, kaže da želi da njegov rad priča sam za sebe, ali iskoristit ću priliku da naglasim njegove uspjehe jer mislim da je zaslužio", kazala je ljetos za Story.

Meri Goldašić je bivšeg supruga upoznala u klubu

Inače, njihova ljubavna priča počela je kao scena iz filma u jednom splitskom klubu, nastavila se između Kopenhagena i Pule, a influencerica je posebnu pažnju javnosti privukla kad je jednom prilikom otkrila da je Juri na početku skrivala informaciju da ima sina iz prethodnog braka.

No, unatoč njezinim strepnjama, Jure je njezinog sina Aleksandra odlično prihvatio, a par je u braku dobio i zajedničkog sina Ria.

