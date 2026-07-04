Meri Goldašić u badiću pokazala besprijekornu liniju, pratitelji oduševljeni: 'Žena sunca'

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica i voditeljica kviza "Tko bi rekao" na RTL-u, Meri Goldašić (34), podijelila je sa svojim pratiteljima idilične trenutke s otoka Raba, saževši ih u jednostavan, ali moćan opis: "Ljeto".

Kroz seriju fotografija i videozapisa, Meri je svoje pratitelje povela na putovanje Kvarnerom. Video snimljen s broda prikazuje prepoznatljivu panoramu grada Raba, koji se ponosno uzdiže iz mora, s vizurom kojom dominiraju četiri slavna zvonika. No, posebnu su pažnju privukle njezine fotografije na kojima u ljubičastom kupaćem kostimu pozira na stjenovitoj obali.

Meri je ponosno pokazala svoju vitku liniju, a komplimenti na račun njezinog izgleda nizali su se u komentarima. "Prezgodna", "Kakva žena", "Prava sirena", "Žena sunca", samo su neke od pohvala kojima su je pratitelji obasuli, diveći se njezinoj energiji i zavidnoj figuri.

Otvoreno govorila o borbi s kilogramima

Inače, Meri je poznata po autentičnosti i otvorenom dijeljenju detalja iz svog života, uključujući, između ostalog, i proces mršavljenja.

Naime, influencerica se dugo borila s viškom kilograma, a puno je pozornosti privukla drastičnim mršavljenjem i fizičkom transformacijom. Prije samo dvije godine izgledala je znatno drukčije o čemu je svojedobno progovorila i na Instagramu.

"2023. i 94kg. Užasno sam se osjećala u svojoj koži. Umorno, zadihano nakon 20 stepenica, u igri s djecom nisam mogla pratiti tempo. Moje iskustvo s debljinom je baš negativno, a s razlogom nisam slala preporuke za ekstremno izgladnjivanje i slično", napisala je tada dodavši kako je već sljedeće godine postigla značajne rezultate za koje tvrdi da je zaslužna kombinacija prehrane i treninga.