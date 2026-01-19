Prvi veliki intervju Meri Goldašić nakon vijesti o razvodu: 'Dajem sebi prostora da zacijelim'

Meri Goldašić (31), jedna od najpoznatijih influencerica u regiji, prvi put nakon objave razvoda otvoreno je progovorila o životnim planovima i željama, i to za Net.hr. Prošla godina bila je za nju godina velikih promjena – nakon razvoda od dugogodišnjeg supruga Jure Goldašića, Meri je odlučila fokusirati se na sebe i svoju obitelj. 2025. bila je izazovna, ali i godina osobnog rasta, u kojoj je shvatila da nije sve pod njenom kontrolom, ali da to nije kraj svijeta.

U teškim trenucima, najveća snaga bili su joj sinovi, koji su joj pomogli da ostane čvrsta. Njezin pogled na uspjeh se promijenio – dok su vanjski priznanja ranije bili prioritet, sada je uspjeh pronašla u unutarnjoj ravnoteži i miru. Posvetila se zdravlju, kvalitetnom vremenu sa sinovima i stvaranju stabilnog života. Iako se oslobodila rigoroznih planova, jasno je postavila ciljeve za 2026. godinu. A o svemu tome - progovorila je za naše čitatelje.

Kad danas podvučete crtu preko prošle godine, što vam prvo padne na pamet – i što vam je ona zapravo donijela?

Prvo mi padne na pamet osjećaj da sam preživjela i sazrela. 2025. mi je sigurno bila najteža godina u životu, ali sam bila svjesna da je to samo prolazna oluja koju treba preživjeti i iz nje nešto naučiti. Donijela mi je puno više unutarnjih pomaka nego vanjskih pobjeda i to je nešto što danas jako cijenim. Nasreću, pokazala mi je i da uz sebe imam predivne prijatelje i obitelj i to je nešto što bih u cijelom tom ludilu izdvojila kao najpozitivniju stavku.

Je li bilo trenutaka u kojima ste pomislili da je godina teža nego što ste očekivali, i što vas je tada najviše držalo na nogama?

Bilo je takvih trenutaka. U tim danima na nogama su me držala djeca, odgovornost koju imam prema sebi i poslu i spoznaja da nemam luksuz odustajanja, čak ni kad mi se činilo da bih najradije nestala na nekoliko dana.

Koju ste istinu o sebi morali prihvatiti u protekloj godini, čak i ako nije bila ugodna?

Morala sam prihvatiti da ne mogu sve kontrolirati i da to ne znači poraz. Neke stvari se jednostavno moraju potpuno raspasti da bih se složile kako treba.

Koji vam je najljepši trenutak iz 2025. godine?

To nisu bili reflektori, nagrade ni javne pobjede, nego mali privatni trenuci mira s djecom i obitelji u kojima sam shvaćala da sam zapravo dobro sa sobom i da sam na ispravnom putu.

Kako ste ušli u novu godinu: s jasnim planom ili s idejom da pustite stvari da se dogode prirodno?

Ulazim bez krutog plana. Imam smjer i vrijednosti, ali ostavljam prostor da se stvari dogode prirodno jer sam naučila da me život često ugodno iznenadi kad ga ne stežem previše. Najbitnije mi je da imam tu zdravu rutinu s djecom, da smo na okupu i da provodimo kvalitetno vrijeme zajedno, a sve ostalo ćemo rješavati i prihvaćati usput, to je život.

Ako bi morali izdvojiti jedan cilj koji vam je ove godine posebno važan, koji bi to bio i zašto baš taj?

Mir i sloboda, da zaista uživam u svakom slobodnom trenutku i da sam prisutna, a ne da, kad se djeca zaigraju, ja smišljam planove u glavi za dalje. Zapravo sam, uz to, ovu godinu odlučila posvetiti zdravlju i dovesti se u najbolju formu psihički i fizički, uz vikend izlete na junk food jer ipak ne treba sebe zakidati baš za sve užitke.

Imate li neke želje ili projekte koje već dugo odgađate, a osjećate da bi nova godina mogla biti pravi trenutak za njih?

Imam. Odgađala sam ih jer su tražili hrabrost i vrijeme, a to u kombinaciji imam tek sad. Osjećam da je nova godina trenutak da ih prestanem stavljati na čekanje, a tako su se nekako i počele otvarati karte, ali to je zasad nešto o čemu ne smijem previše pričati. Jako je uzbudljivo i ostvarenje mojih dječjih snova, prezahvalna sam na prilici i jedva je čekam podijeliti sa svima, jedva držim jezik za zubima.

Jeste li osoba velikih odluka na početku godine ili ste naučili da promjene dolaze korak po korak?

Nisam više osoba velikih odluka. Naučila sam da se prave promjene događaju tiho, svakodnevno i bez previše buke, a i kad sebi postavim nerealna očekivanja, već u startu znam da ću sama sebe razočarati.

Koliko se vaš pogled na uspjeh i osobni mir promijenio u odnosu na prije godinu dana?

Puno. Prije je uspjeh bio vanjski, mjerljiv i glasan. Danas je uspjeh kad navečer legnem u krevet bez knedle u grlu i grča u želucu.

Postoji li nešto trivijalno što si želite u 2026. godini?

Želim više sna, manje kaosa i jutra bez žurbe, ali ništa to nije moguće kad uporno biram biti budna do 2 ujutro jer djeca tad spavaju i tišina je toliko ugodna da je grijeh prespavati je, a ustajemo u 6:30 za vrtić i školu, tako da sam kronično u deficitu sna, ali naučila sam funkcionirati tako. Nadoknadimo svi zajedno vikendom uz spora jutra.

I za kraj – ulazite li u novu godinu zatvorenog kruga ili ipak ostavljate prostor da vas iznenadi i nova ljubavna priča?

Ulazim zatvorenog, velikog kruga, ali s otvorenim srcem. Ne tražim ništa pod svaku cijenu, ali ostavljam prostor da me iznenadi, pa i ljubav, ako dođe bez potrebe da me slomi da bi me osvojila. Sad sam jako oprezna i ne srljam bilo s kim. Fokusiram se na sebe jer znam, ako sam ja sređenija i kvalitetnija, takav će biti i budući partner. Zasad sam još work in progress i dajem sebi prostora da u potpunosti zacijelim prije nego se upustim u novi odnos. Nije mi to na listi prioriteta, uživam u samoći trenutno.

