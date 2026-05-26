stiže naomi

Vekić protutnjala Parizom: Francuskinja bez šanse, Hrvatici lagan prolaz uz dominaciju

Foto: Severin Aichbauer/AFP/Profimedia

Vekić će u 2. kolu igrati protiv pobjednice susreta između Japanke Naomi Osake i Njemice Laure Siegemund

26.5.2026.
12:47
Hina
Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo Roland Garrosa uvjerljivom 6-3, 6-2 pobjedom protiv Francuskinje Alice Tubello, igračice koja je za nastup dobila pozivnicu organizatora.

Iako je izgubila gem na svom početnom udarcu na samom početku dvoboja, Vekić je s četiri uzastopne osvojene sljedeće igre vrlo brzo zagospodarila dvobojem. U drugom setu je Vekić povela sa 5-1 i kod tog rezultata stigla do prve dvije meč-lopte na servis suparnice. Nije ih iskoristila pa je morala posao okončati na svom početnom udarcu.

Vekić će u 2. kolu igrati protiv pobjednice susreta između Japanke Naomi Osake i Njemice Laure Siegemund.

Donna VekićRoland Garros
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
