Bivši 'hrvatski zet' rasplakao publiku u Parizu: 'Teško je reći zbogom'
Odličan su meč prvog kola na Grand Slam turniru Roland Garros odigrale ukrajinska tenisačica Elina Svitolina i Mađarica Anna Bondar, a nakon skoro dva i pol sata slavila je Ukrajinka 3-6, 6-1, 7-6(3).
Nije samo Svitolina okrenula rezultat nakon 0-1 u setovima, već je na svoju stranu preokrenula i 1-3 u trećem setu. U odlučujućoj dionici je Svitolina povela 5-3, ali se tada u igru vratila vrlo opasna na zemlji Bondar koja je povela 6-5. Od tog trenutka do kraja Svitolina je odigrala bez pogreške, tie-break trećeg seta je dobila s 10-3 i uz veliki pljesak s tribina proslavila pobjedu.
U najavi Roland Garrosa Svitolina je osvojila Masters 1000 turnir u Rimu gdje je između ostalih pobijedila Ribakinu, Šwiatek i Gauff u finalu.
Još je veće ovacije dobio 41-godišnji Stan Wawrinka koji je poražen u prvom kolu od sretnog gubitnika Nizozemca Jaspera de Jonga s 3-6, 6-3, 3-6, 4-6 čime je odigrao svoj posljednji meč u karijeri u Roland Garrosu. Wawrinka tijekom ove sezone igra svoju posljednju godinu na Touru.
Iza Wawrinke ostaje 2015. godina i tadašnja sjajna dva tjedna na pariškoj zemlji kada je osvojio jedan od ukupno tri Grand Slam pokala. Tada je u briljantnom finalnom meču Roland Garrosa pobijedio Novaka Đokovića sa 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.
„Teško je reći zbogom“, u suzama je rekao Wawrinka na početku svog obraćanja pariškoj publici. Wawrinka je bio u vezi sa hrvatskom tenisačicom Donnom Vekić od 2015. do 2019.
Rafael Jodar, nova 19-godišnja teniska zvijezda iz Španjolske, munjevito je otvorio nastup na Roland Garrosu te je protiv Amerikanca Aleksandra Kovacevica ispustio samo pet gemova. Pobijedio je 6-1, 6-0, 6-4.