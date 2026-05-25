Pet lekcija s otvaranja Eura: Zašto poraz Hrvatske od Belgije nije realan prikaz snaga

Hrvatska U-17 reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo u Estoniji porazom 0:2 od Belgije. Na prvi pogled, čist poraz i loš početak turnira. No, dublja analiza utakmice otkriva priču o nesretnom spletu okolnosti, nevjerojatnoj dominaciji koja nije nagrađena i ranim pogreškama koje su odredile sudbinu mladih Vatrenih. Iako bodova nema, iz ovog susreta možemo izvući pet ključnih zaključaka.

Koban ulazak u utakmicu

Belgija, momčad koja je u kvalifikacijama ostvarila svih šest pobjeda, pokazala je zašto slovi za jednog od favorita turnira. Svu svoju efikasnost demonstrirali su u uvodnih trinaest minuta. Već u devetoj minuti, nakon što je Jayden Onia Seke pogodio vratnicu, na odbijenu loptu najbrže je reagirao Jelle Driessen i pospremio je u mrežu. Bio je to prvi pogodak na cijelom prvenstvu. Samo četiri minute kasnije, uslijedio je novi šok. Impresivni Onia Seke probio je po lijevoj strani i uputio oštar ubačaj, a Tinus Moorthamer preciznim je udarcem udvostručio prednost. Ta dva trenutka dekoncentracije u hrvatskoj obrani skupo su plaćena i postavila su ton utakmici iz kojeg se Hrvatska, rezultatski, nije uspjela vratiti.

Jalova dominacija kao frustrirajuće pravilo

Nakon primljenih golova, na terenu je postojala samo jedna momčad - Hrvatska. Izabranici Marijana Budimira preuzeli su potpunu kontrolu nad posjedom lopte i ritmom igre. Pritiskali su Belgijce na njihovu polovicu, stvarali višak i pleli mrežu oko njihovog šesnaesterca. No, ta terenska nadmoć ostala je jalova. To je nakon susreta potvrdio i sam izbornik. "Dečkima sam poslije utakmice čestitao, odigrali smo stvarno dobru utakmicu", izjavio je Budimir, dodavši: "U svim nogometnim i statističkim pokazateljima smo bili bolja momčad, osim u realizaciji." Ova utakmica bila je školski primjer kako statistika ne mora uvijek odražavati konačni ishod.

Realizacija kao najveći protivnik

Statistička nadmoć ne znači ništa bez pogodaka, a upravo je realizacija bila rak-rana Budimirove momčadi. Prilike su se redale kao na traci, no lopta jednostavno nije htjela u gol. Jakov Dedić imao je sjajnu priliku za smanjenje rezultata još kod 1:0, ali njegov udarac zaustavio je belgijski vratar. Slično je prošao i Jona Benkotić, a vjerojatno najveću priliku na utakmici propustio je Miličić u 63. minuti. Ta nemoć u završnici frustrirala je igrače, što je priznao i sam Dedić. "Bili smo dominantni svih devedeset minuta. Stvarali smo prilike, bili bolji tijekom cijele utakmice, ali nije nas išlo, mene prvog pa onda i sve ostale", samokritično je zaključio mladi napadač.

Podaci su predviđali pobjedu, a dogodio se poraz

Zanimljivost koja porazu daje dodatnu dimenziju jest činjenica da su analitički modeli prije utakmice favorizirali Hrvatsku. Prema analizi dostupnih podataka, uključujući recentne nastupe i statistiku igrača, vjerojatnost pobjede Hrvatske procijenjena je na 39,63 posto, dok je Belgiji davano 37,58 posto šansi. Najizgledniji rezultat bila je pobjeda Hrvatske 2:1. Ovaj podatak pokazuje koliko je nogomet nepredvidiv, pogotovo u mlađim uzrasnim kategorijama, gdje jedan trenutak inspiracije ili dekoncentracije može preokrenuti sva predviđanja i statističke modele. Mladi Vatreni su na papiru bili blagi favoriti, ali na terenu je priča bila potpuno drugačija.

Pravo na kiks je iskorišteno, slijede ključne bitke

Poraz na otvaranju komplicira situaciju, ali ne zatvara vrata prolaska skupine. Hrvatska se nalazi u skupini A zajedno sa Španjolskom, koja je uvjerljivo svladala domaćina Estoniju 4:1, te upravo Estoncima. Sljedeći izazov za Budimirove izabranike je utakmica protiv domaćina Estonije 28. svibnja, susret u kojem je pobjeda imperativ. Nakon toga, 31. svibnja, slijedi posljednji i vjerojatno odlučujući dvoboj protiv moćne Španjolske. Kalkulacija je jasna: za prolazak u nokaut fazu bit će potrebne dvije pobjede. Pravo na kiks je iskorišteno već na prvoj prepreci i sada više nema prostora za pogreške.

Iako je Europsko prvenstvo počelo na najgori mogući način, igrom prikazanom u većem dijelu susreta protiv Belgije mladi Vatreni pokazali su da posjeduju kvalitetu. Brzi zaborav na početni neuspjeh i maksimalna koncentracija na realizaciju bit će ključni za nastavak natjecanja. Potencijal postoji, no sada ga treba pretvoriti u bodove.