Zadnji dani lipnja bit će nemilosrdni: Četiri znaka mogla bi izgubiti ljubav, novac i mir

Kraj lipnja 2026. godine na nebu donosi rijetku i intenzivnu astrološku oluju koja obećava brze promjene, duboke emocionalne uvide i značajne životne prekretnice.

U samo tri dana, od 28. do 30. lipnja, svjedočit ćemo nizu od četiri ključna planetarna događaja: energični Mars ulazi u brbljave Blizance, komunikativni Merkur kreće u svoj zloglasni retrogradni hod u osjetljivom Raku, moćan pun Mjesec obasjava ambicioznog Jarca, a veliki benefik Jupiter započinje svoj jednogodišnji boravak u kraljevskom Lavu.

Ova kozmička gužva stvorit će snažan energetski vrtlog čiji će se utjecaj osjećati globalno, no astrolozi ističu kako će se četiri horoskopska znaka naći u samom epicentru transformacije, suočeni s odlukama koje će im oblikovati budućnost.

Ovan: Sukob između karijere i doma

Za ovnove, ovaj period donosi ključnu napetost između privatnog i profesionalnog života. Sezona Raka, zajedno s retrogradnim Merkurom, aktivira vaše četvrto polje doma, obitelji i emocionalnih korijena.

Na površinu bi mogle isplivati neriješene obiteljske teme, stare rane ili potreba za rješavanjem stambenog pitanja. Osjećat ćete snažan poriv za povlačenjem i introspekcijom. No, istovremeno, pun Mjesec 29. lipnja obasjava vaše deseto polje karijere i javnog statusa, tako što će donijeti kulminaciju važnog poslovnog projekta ili vas tjerajući da donesete presudnu odluku o svom profesionalnom smjeru.

Pritisak da budete prisutni na oba fronta bit će golem. U cijelu priču ulazi i vaš vladar Mars, koji 28. lipnja ulazi u Blizance, ubrzavajući vaš um i komunikaciju te donoseći nemir.

Ključ za ovnove bit će pronaći novu, održivu ravnotežu. Srećom, ulazak Jupitera u Lava 30. lipnja označava početak iznimno kreativne i romantične godine, nudeći svjetlo na kraju ovog izazovnog tunela.

Foto: ChatGPT

Rak: Introspekcija i redefiniranje odnosa

Kao znak u kojem Sunce boravi i u kojem Merkur kreće retrogradno, rakovi će ovaj planetarni kaos osjetiti najosobnije i najintenzivnije. Retrogradni Merkur u vašem prvom polju, polju identiteta, pokreće period dubokog preispitivanja.

Tko ste vi zapravo? U kojem smjeru idete? Stare nesigurnosti i obrasci ponašanja mogli bi se ponovno pojaviti, ne da bi vas mučili, već da biste ih konačno osvijestili i otpustili.

Ovo je vrijeme za najiskreniji razgovor sa samim sobom. Kao da to nije dovoljno, pun Mjesec u Jarcu događa se u vašem sedmom polju partnerstva, stavljajući fokus na sve vaše važne odnose. Moguće su kulminacije - zaruke, vjenčanja, ali i prekidi ili spoznaje koje mijenjaju dinamiku odnosa. Ipak, postoji i kozmička zaštita.

Jupiter, planet sreće, doseže točku svoje najveće snage upravo u vašem znaku neposredno prije početka retrogradnosti, djelujući kao "zaštitna mreža" koja nudi mudrost i milost čak i usred turbulencija.

Nakon što prođe oluja, Jupiterov prelazak u Lava otvara vam jednogodišnje razdoblje rasta samopouzdanja i financijskog napretka.

Vaga: Test ravnoteže između javnog i privatnog

Poput ovnova, i vage će se naći uhvaćene u kozmičkom natezanju između karijere i privatnog života, samo sa suprotnih strana. Retrogradni Merkur u Raku aktivira vaše deseto polje karijere, javnog imidža i autoriteta. Mogući su nesporazumi sa šefovima, kašnjenja u projektima ili potreba za redefiniranjem profesionalnih ciljeva.

Ovo je vrijeme za promišljanje, a ne za pokretanje novih inicijativa. Istovremeno, pun Mjesec u Jarcu baca snažno svjetlo na vaše četvrto polje doma i obitelji. Pritisak raste, tražeći od vas da se posvetite obiteljskim obvezama, riješite stambeno pitanje ili jednostavno pronađete svoj unutarnji mir. Balansiranje između zahtjeva posla i potreba obitelji bit će vaš ključni izazov.

Ulazak Marsa u srodni zračni znak Blizanaca potaknut će vašu znatiželju i želju za putovanjima, no retrogradni Merkur upozorava na oprez.

Najbolja vijest stiže 30. lipnja s ulaskom Jupitera u Lava, koji će tijekom iduće godine značajno proširiti vaš društveni krug, donijeti nove prijatelje i pomoći u ostvarenju nekih od vaših najdubljih želja.

Foto: ChatGPT

Jarac: Osobna kulminacija i financijske prilike

Ovo je vaš trenutak istine. Pun Mjesec 29. lipnja događa se upravo u vašem znaku, označavajući vrhunac osobnog ciklusa koji je trajao mjesecima, pa i godinama. To je trenutak iznimne jasnoće kada ćete napokon spoznati što uistinu želite i dobiti snagu da se zauzmete za sebe i svoje potrebe.

Mnogi jarčevi doživjet će važnu osobnu pobjedu ili će donijeti odluku koja im mijenja život. Dok se vi bavite sobom, retrogradni Merkur u Raku aktivira vaše polje partnerstva, pozivajući na rješavanje starih nesporazuma s partnerom ili poslovnim suradnicima.

Iskreni, iako možda teški razgovori sada su nužni kako bi se pročistili odnosi. Mars u Blizancima donijet će užurban ritam na poslu, zahtijevajući od vas multitasking i prilagodljivost.

Vrhunac mjeseca za vas je ulazak Jupitera u Lava, koji započinje jednogodišnji ciklus transformacije vaših financija. Otvaraju se vrata za rast kroz zajednička ulaganja, nasljedstvo, investicije ili partnerov prihod.