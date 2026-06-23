FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLANETARNI KAOS /

Zadnji dani lipnja bit će nemilosrdni: Četiri znaka mogla bi izgubiti ljubav, novac i mir

Zadnji dani lipnja bit će nemilosrdni: Četiri znaka mogla bi izgubiti ljubav, novac i mir
×
Foto: ChatGPT

Kraj lipnja 2026. donosi snažan planetarni vrtlog koji bi pojedinim horoskopskim znakovima mogao preokrenuti ljubav, karijeru, obiteljske odnose i financije

23.6.2026.
12:27
Antonela Ištvan
ChatGPT
VOYO logo
VOYO logo

Kraj lipnja 2026. godine na nebu donosi rijetku i intenzivnu astrološku oluju koja obećava brze promjene, duboke emocionalne uvide i značajne životne prekretnice.

U samo tri dana, od 28. do 30. lipnja, svjedočit ćemo nizu od četiri ključna planetarna događaja: energični Mars ulazi u brbljave Blizance, komunikativni Merkur kreće u svoj zloglasni retrogradni hod u osjetljivom Raku, moćan pun Mjesec obasjava ambicioznog Jarca, a veliki benefik Jupiter započinje svoj jednogodišnji boravak u kraljevskom Lavu.

Ova kozmička gužva stvorit će snažan energetski vrtlog čiji će se utjecaj osjećati globalno, no astrolozi ističu kako će se četiri horoskopska znaka naći u samom epicentru transformacije, suočeni s odlukama koje će im oblikovati budućnost.

Ovan: Sukob između karijere i doma

Za ovnove, ovaj period donosi ključnu napetost između privatnog i profesionalnog života. Sezona Raka, zajedno s retrogradnim Merkurom, aktivira vaše četvrto polje doma, obitelji i emocionalnih korijena.

Na površinu bi mogle isplivati neriješene obiteljske teme, stare rane ili potreba za rješavanjem stambenog pitanja. Osjećat ćete snažan poriv za povlačenjem i introspekcijom. No, istovremeno, pun Mjesec 29. lipnja obasjava vaše deseto polje karijere i javnog statusa, tako što će donijeti kulminaciju važnog poslovnog projekta ili vas tjerajući da donesete presudnu odluku o svom profesionalnom smjeru.

Pritisak da budete prisutni na oba fronta bit će golem. U cijelu priču ulazi i vaš vladar Mars, koji 28. lipnja ulazi u Blizance, ubrzavajući vaš um i komunikaciju te donoseći nemir.

Ključ za ovnove bit će pronaći novu, održivu ravnotežu. Srećom, ulazak Jupitera u Lava 30. lipnja označava početak iznimno kreativne i romantične godine, nudeći svjetlo na kraju ovog izazovnog tunela.

Zadnji dani lipnja bit će nemilosrdni: Četiri znaka mogla bi izgubiti ljubav, novac i mir
Foto: ChatGPT

Rak: Introspekcija i redefiniranje odnosa

Kao znak u kojem Sunce boravi i u kojem Merkur kreće retrogradno, rakovi će ovaj planetarni kaos osjetiti najosobnije i najintenzivnije. Retrogradni Merkur u vašem prvom polju, polju identiteta, pokreće period dubokog preispitivanja.

Tko ste vi zapravo? U kojem smjeru idete? Stare nesigurnosti i obrasci ponašanja mogli bi se ponovno pojaviti, ne da bi vas mučili, već da biste ih konačno osvijestili i otpustili.

Ovo je vrijeme za najiskreniji razgovor sa samim sobom. Kao da to nije dovoljno, pun Mjesec u Jarcu događa se u vašem sedmom polju partnerstva, stavljajući fokus na sve vaše važne odnose. Moguće su kulminacije - zaruke, vjenčanja, ali i prekidi ili spoznaje koje mijenjaju dinamiku odnosa. Ipak, postoji i kozmička zaštita.

Jupiter, planet sreće, doseže točku svoje najveće snage upravo u vašem znaku neposredno prije početka retrogradnosti, djelujući kao "zaštitna mreža" koja nudi mudrost i milost čak i usred turbulencija.

Nakon što prođe oluja, Jupiterov prelazak u Lava otvara vam jednogodišnje razdoblje rasta samopouzdanja i financijskog napretka.

Vaga: Test ravnoteže između javnog i privatnog

Poput ovnova, i vage će se naći uhvaćene u kozmičkom natezanju između karijere i privatnog života, samo sa suprotnih strana. Retrogradni Merkur u Raku aktivira vaše deseto polje karijere, javnog imidža i autoriteta. Mogući su nesporazumi sa šefovima, kašnjenja u projektima ili potreba za redefiniranjem profesionalnih ciljeva.

Ovo je vrijeme za promišljanje, a ne za pokretanje novih inicijativa. Istovremeno, pun Mjesec u Jarcu baca snažno svjetlo na vaše četvrto polje doma i obitelji. Pritisak raste, tražeći od vas da se posvetite obiteljskim obvezama, riješite stambeno pitanje ili jednostavno pronađete svoj unutarnji mir. Balansiranje između zahtjeva posla i potreba obitelji bit će vaš ključni izazov.

Ulazak Marsa u srodni zračni znak Blizanaca potaknut će vašu znatiželju i želju za putovanjima, no retrogradni Merkur upozorava na oprez.

Najbolja vijest stiže 30. lipnja s ulaskom Jupitera u Lava, koji će tijekom iduće godine značajno proširiti vaš društveni krug, donijeti nove prijatelje i pomoći u ostvarenju nekih od vaših najdubljih želja.

Zadnji dani lipnja bit će nemilosrdni: Četiri znaka mogla bi izgubiti ljubav, novac i mir
Foto: ChatGPT

Jarac: Osobna kulminacija i financijske prilike

Ovo je vaš trenutak istine. Pun Mjesec 29. lipnja događa se upravo u vašem znaku, označavajući vrhunac osobnog ciklusa koji je trajao mjesecima, pa i godinama. To je trenutak iznimne jasnoće kada ćete napokon spoznati što uistinu želite i dobiti snagu da se zauzmete za sebe i svoje potrebe.

Mnogi jarčevi doživjet će važnu osobnu pobjedu ili će donijeti odluku koja im mijenja život. Dok se vi bavite sobom, retrogradni Merkur u Raku aktivira vaše polje partnerstva, pozivajući na rješavanje starih nesporazuma s partnerom ili poslovnim suradnicima.

Iskreni, iako možda teški razgovori sada su nužni kako bi se pročistili odnosi. Mars u Blizancima donijet će užurban ritam na poslu, zahtijevajući od vas multitasking i prilagodljivost.

Vrhunac mjeseca za vas je ulazak Jupitera u Lava, koji započinje jednogodišnji ciklus transformacije vaših financija. Otvaraju se vrata za rast kroz zajednička ulaganja, nasljedstvo, investicije ili partnerov prihod.

LipanjAstrologijaHoroskopski ZnakoviPlanetiKaos
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike