Ljubav im puca po šavovima: Četiri horoskopska znaka ovog ljeta čekaju bolni prekidi

Astrološka 2026. godina označena je kao razdoblje korjenitih promjena i novih početaka. S tri velika generacijska planeta - Saturnom, Neptunom i Uranom - koji mijenjaju znakove, energetski krajolik postaje nepredvidiv, gurajući nas iz zone komfora i tjerajući na preispitivanje svega što smo smatrali stabilnim, uključujući i naše ljubavne odnose.

Dok će neki pod ovim tranzitima pronaći sudbinsku ljubav, astrološka predviđanja za 2026. upozoravaju da će mnoge veze biti na kušnji. Posebno izazovno bit će ljeto, kada će se četiri horoskopska znaka suočiti s olujama koje bi mogle dovesti do bolnih, ali nužnih prekida.

Četiri horoskopska znaka će najsnažnije osjetiti ove kozmičke valove.

Ovan: Saturnov test istine i potraga za neovisnošću

Za ovnove, ljeto 2026. bit će sve samo ne mirno. Ulazak strogog Saturna u njihov znak u veljači donosi razdoblje karmičkih lekcija i suočavanja s istinom, a ti će se procesi intenzivirati tijekom ljetnih mjeseci. Svaki odnos koji nije izgrađen na čvrstim temeljima iskrenosti i uzajamnog poštovanja doći će pod Saturnov strogi nadzor.

Ovnovi će osjetiti snažnu, gotovo nezaustavljivu potrebu za osobnom slobodom i neovisnošću. Veze u kojima se osjećaju sputano ili kao da ne mogu rasti postat će im nepodnošljiv teret. Osjećaj klaustrofobije bit će okidač za promjene. Saturn ne uzrokuje prekide sam po sebi, on samo tjera na poštenje.

Stoga će mnogi prekidi koji se dogode tijekom ljeta zapravo biti odluke koje su se mjesecima, pa i godinama, kuhale ispod površine. Za ovnove, tema godine je osobni rast, a ako partner ne može pratiti taj tempo ili ga ne podržava, brzi i odlučni rezovi bit će jedino logično rješenje.

Foto: ChatGPT

Rak: Emocionalna plima i oseka pod retrogradnim Merkurom

Poznati po svojoj dubokoj osjetljivosti, rakovi će ljeto 2026. doživjeti kao emocionalni vrtlog. Problemi u obiteljskim i ljubavnim odnosima koji su dugo bili potiskivani isplivat će na površinu s velikom snagom.

Ključni okidač bit će retrogradni Merkur, koji će se od kraja lipnja do gotovo kraja srpnja kretati upravo kroz njihov znak, donoseći kaos u komunikaciji, nesporazume i pogrešna tumačenja. Rakovi će se osjećati iscrpljeno, kao da neprestano daju, a zauzvrat dobivaju vrlo malo. Taj osjećaj neravnoteže natjerat će ih da preispitaju svoje granice i odluke.

Mnogi će shvatiti da su predugo tolerirali situacije koje ih čine nesretnima. Iako Jupiter, planet sreće, napušta njihov znak krajem lipnja, ostavljajući ih bez svog zaštitnog ogrtača, ovaj period donosi priliku za postavljanje zdravijih temelja.

Za neke će to značiti teške razgovore i nove dogovore, no za one u vezama koje su postale jednostrane, to će značiti kraj.

Djevica: Kad poslovni stres uništi privatnu idilu

Djevice, koje teže redu, kontroli i savršenstvu, tijekom ljeta 2026. suočit će se s osjećajem da im tlo izmiče pod nogama. Povećan pritisak na poslu i osjećaj gubitka kontrole nad karijerom neizbježno će se preliti na njihov privatni život.

Napetost i frustracija tražit će svoj ispušni ventil, a to će najčešće biti partner. Veze koje nisu izgrađene na dubokom razumijevanju i podršci naći će se na ozbiljnoj kušnji.

Djevice neće imati strpljenja za partnere koji ne prepoznaju njihov stres ili ne nude konkretnu pomoć. Godina za njih počinje izazovno, s pomrčinom Mjeseca u njihovom znaku u ožujku, koja može donijeti "dramatičan vatromet", postavljajući pozornicu za kasnije tenzije.

Ako partner postane dodatni izvor frustracije umjesto sigurne luke, analitična Djevica zaključit će da je veza postala prevelik teret i odlučit će je prekinuti kako bi ponovno uspostavila red u svom životu.

Foto: ChatGPT

Jarac: Teret odgovornosti i veza na čekanju

Praktični i ambiciozni jarčevi tijekom ljeta će se boriti s umorom, povećanim odgovornostima i mogućim financijskim izazovima. Pritisak obaveza mogao bi ih fizički i emocionalno udaljiti od partnera. Jednostavno neće imati ni vremena ni energije za rješavanje emocionalnih problema, što će dodatno produbiti jaz u vezama koje su već neko vrijeme u krizi.

Uran, planet iznenadnih promjena, napušta njihovo polje braka i partnerstva nakon sedam godina, što bi trebalo donijeti stabilizaciju, no posljedice tog turbulentnog perioda i nakupljeni umor sada dolaze na naplatu.

Jarčevi su pragmatični; ako procijene da veza više ne pridonosi njihovom rastu i da je postala samo još jedna obaveza na dugačkom popisu, neće gubiti vrijeme. Organizirat će sastanak pod egidom "moramo razgovarati" i, u svom stilu, logično i bez previše drame, predložiti plan za razdvajanje.