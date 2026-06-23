U četvrtak u Kinu Edison rasprava o EU fondovima u Karlovcu i županiji: Svi su pozvani!

RTL Hrvatska i KAportal https://kaportal.net.hr/aktualno/vijesti/karlovac/1396090/u-cetvrtak-u-kinu-edison-panel-rasprava-o-koristenju-sredstava-eu-u-karlovcu-i-karlovackoj-zupaniji-otvorena-je-za-javnost-svi-su-pozvani/organiziraju u četvrtak 25. lipnja panel konferenciju #EuropeForUs u karlovačkom Kinu Edison, s početkom u 12 sati.

Panel rasprava

Radi se o panel raspravi u velikoj dvorani koja će okupiti predstavnike lokalnih vlasti, institucija koje su koristile ili koriste novac iz europskih fondova, stručnjake za EU fondove, a uz sudjelovanje javnosti, predstavnika civilnog sektora i zainteresiranih građana.

Grad Karlovac je jedan od uspješnijih u Hrvatskoj po privlačenju europskih sredstava i njihovom korištenju u gradnji infrastrukture, obnovi povijesnih zgrada, muzeja, parkova i svemu što doprinosi boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama.

Europska sredstva

Što je u Karlovcu i Karlovačkoj županiji dosad odrađeno uz potporu europskih sredstava, koji su načini privlačenja iz dostupnih fondova i na koji način se odabiru strateški najbitniji projekti koji bi unaprijedili život građana? Koje su potrebe lokalnih zajednica i što će se u narednim godinama sve raditi i graditi uz potporu EU, ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo slušati na panel raspravi. Dakako bit će mogućnosti i za pitanja publike u ugodnoj atmosferi karlovačkog kina koje je također obnovljeno zahvaljujući potpori Europske unije.

Panelisti

Predviđeni panelisti su Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu, Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca, Mihael Dujam, viši savjetnik za kapitalne investicije Karlovačke županije, Ivan Gojmerac, ravnatelj Ustanove Kino Edison, Margarita Maruškić Kulaš, ravnateljica Slatkovodnog akvarija – Aquatika i Robert Babić, stručnjak za Europske fondove.

Panel rasprava je otvorena za javnost i svi su pozvani. Kino Edison, četvrtak 25. lipanj, 12 sati.