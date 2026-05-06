Iran otkrio što traži za kraj rata na Bliskom istoku: 'Dat ćemo sve od sebe'

Iran će prihvatiti jedino "pravedan i sveobuhvatan sporazum" u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata na Bliskom istoku, rekao je njegov šef diplomacije u srijedu dok je američki predsjednik Donald Trump kazao da je postignut "velik napredak" u procesu.

"Dat ćemo sve od sebe kako bismo zaštitili naša legitimna prava i interese u pregovorima", kazao je ministar vanjskih poslova Abas Arakči u Pekingu nakon sastanka s kineskim kolegom Wang Yiom, objavili su iranski mediji.

"Prihvaćamo jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum", dodao je.

Nije izrijekom spomenuo Trumpovu ponudu da pauzira američku operaciju pratnje brodova kroz Hormuški tjesnac, što je američki predsjednik ranije najavio kako bi olakšao postizanje sporazuma između dviju strana.

Tjesnac je uglavnom zatvoren otkako je izbio sukob 28. veljače američko-izraelskim zračnim napadima na Iran, čime je blokirano oko 20 posto svjetske nafte te je potaknuta svjetska energetska kriza.

Pauziran 'Projekt sloboda'

"Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, 'Projekt sloboda' (...) biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizirati i potpisati“, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Nakon Trumpove objave, terminski ugovor za Brent naftu pojeftinio je za 1,2 posto odnosno na 108,6 dolara po barelu nakon što je dan ranije pojeftinio za četiri posto. Terminski ugovor za američku naftu West Texas Intermediate su također pali za 1,2 posto na 101,06 dolara po barelu, a prethodnog dana je pojeftinio za 3,9 posto.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom o daljnjem napretku ili trajanju pauze.

Američki državni tajnik Marco Rubio i drugi viši članovi administracije su ranije u utorak kazali da se Iranu ne smije dozvoliti da upravlja prometom u tjesnacu.

Iran je gotovo potpuno zatvorio tjesnac prijetnjama o korištenju mina, bespilotnih letjelica, balističkih projektila i ratnih brodova za brze napade. SAD je uzvratio blokadom iranskih luka i pratnjom za komercijalne brodove. Američka vojska je u ponedjeljak rekla da je uništila nekoliko manjih iranskih brodova kao i krstarećih projektila i dronova.

Međutim, krhko primirje postignuto prije četiri tjedna i dalje se održava.

Trump tvrdi da Iran želi mir

U ratu, koji se proširio izvan Irana na zemlje Perzijskog zaljeva i na Libanon te koji je poremetio svjetsko gospodarstvo, poginule su tisuće ljudi. Čelnik Međunarodnog monetarnog fonda je u utorak kazao da će, čak i ako sukob odmah prestane, trebati tri do četiri mjeseca kako bi se riješile njegove posljedice.

Trump je novinarima u Ovalnom uredu rekao da je iranska vojska reducirana na pucanje "puhaljkama" te da Teheran želi mir unatoč javnom zveckanju oružjem.

"Velik napredak je postignut prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana", rekao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Sukob također pritišće Trumpovu administraciju uoči ključnih međuizbora za Kongres u studenom jer rast cijena goriva zabrinjava birače.

Trump je kazao da je svrha američko-izraelskih napada bila eliminirati, kako je rekao, neposredne prijetnje iz Irana, navodeći kao primjer njegov nuklearni program i program balističkih projektila te podršku Teherana za milicije Hamas i Hezbolah.

Iran je napade nazvao kršenjem vlastitog suvereniteta te tvrdi da ima pravo razvijati nuklearnu tehnologiju u miroljubive svrhe, uključujući obogaćivanje uranija, kao potpisnik Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.

Diplomatski napori radi okončanja sukoba nisu uspjeli dovesti do rezultata.

Američki i iranski dužnosnici su održali jedan krug izravni mirovnih pregovora, no pokušaji da se zakažu dodatni sastanci su propali.

