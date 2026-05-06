POGLEDAJTE SNIMKU /

Amerikanci izveli smrtonosni napad u moru: 'Ubili smo trojicu narko-terorista'

Amerikanci izveli smrtonosni napad u moru: 'Ubili smo trojicu narko-terorista'
Foto: Screenshot 'x'/Southcom

No brojni stručnjaci i organizacije za ljudska prava upozoravaju da američka administracija nije iznijela dovoljno dokaza da su mete doista bile povezane s krijumčarenjem droge

6.5.2026.
10:36
Andrea Vlašić
Američka vojska ponovno je izvela smrtonosni napad na moru. Ovoga puta meta je bilo plovilo u istočnom Pacifiku, a prema tvrdnjama američkog Južnog zapovjedništva ubijene su tri osobe koje su opisane kao "narko-teroristi".

Vojska SAD-a objavila je u utorak navečer da je pogođeni brod navodno bio povezan s "terorističkim organizacijama", no nisu otkrili o kojim se skupinama radi niti su ponudili konkretne dokaze. "Obavještajni podaci potvrdili su da se plovilo kretalo poznatim rutama za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku i da je sudjelovalo u narkotrafikantskim operacijama", navodi se u objavi, piše The Guardian.

"Nijedan američki vojnik nije ozlijeđen", poručili su iz zapovjedništva, dodajući da su obavještajni podaci prethodno potvrdili aktivnosti broda.

Više od 190 osoba

Napad dolazi u trenutku kada administracija Donalda Trumpa dodatno pojačava obračun s onime što naziva "narko-terorizmom". Samo dan ranije u sličnom napadu u Karipskom moru poginule su dvije osobe.

Prema dostupnim podacima, od rujna je u ovakvim operacijama ubijeno više od 190 ljudi. No brojni stručnjaci i organizacije za ljudska prava upozoravaju da američka administracija nije iznijela dovoljno dokaza da su mete doista bile povezane s krijumčarenjem droge.

Human Rights Watch i Amnesty International ovakve akcije nazivaju "nezakonitim izvansudskim ubojstvima", dok Američka unija za građanske slobode (ACLU) tvrdi da Washington koristi "nepotkrijepljene tvrdnje kojima širi strah". Sve je otvorilo ozbiljna pitanja o zakonitosti američkih vojnih operacija na moru i granici između borbe protiv kriminala i izvansudskih likvidacija.

