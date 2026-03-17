Još jedan hrvatski grad bit će bogatiji za novi stadion: Evo kako će izgledati
Foto: Grad Slavonski Brod, službena stranica

Slavonski Brod predstavio izgled novog modernog nogometnog stadiona

17.3.2026.
11:35
Sportski.net
Grad Slavonski Brod, službena stranica
U Slavonskom Brodu planira se izgradnja novog stadiona, a javnosti su predstavljeni prvi vizualni prikazi budućeg izgleda. Projekt uključuje izgradnju modernog sportskog kompleksa koji će ispunjavati suvremene standarde nogometnog sporta, ali i potrebe šire zajednice. Stadion će imati odgovarajući kapacitet i prateće sadržaje, uključujući infrastrukturu za igrače, gledatelje i dodatne sportske aktivnosti. Osim funkcionalnosti, posebna pažnja posvećena je estetskom izgledu objekta koji će se uklopiti u urbano okruženje. Projekt također obuhvaća razvoj okolnog područja, što će pridonijeti daljnjem razvoju sporta i kvalitete života u gradu. Cijeli plan predstavlja važan korak prema modernizaciji sportske infrastrukture u Hrvatskoj.

Slavonski Brod je posljednji put imao svoj nogometni klub u SuperSport HNL-u 2004. godine. Danas je klub Marsonia u teškoj situaciji, boreći se za prvo mjesto u 3. NL-u, koja je četvrta liga po hijerarhiji, a uz to suočava se s financijskim problemima.

Prema posljednjem popisu stanovništva, Slavonski Brod je osmi grad po veličini u Hrvatskoj s oko 50 tisuća stanovnika. Na službenoj stranici grada navodi se da se radovi na izgradnji zapadnog dijela južne tribine Stadiona kraj Save nastavljaju i da su dosad završeni armiranobetonski radovi, uključujući zidove atike, te je postavljena čelična konstrukcija nadstrešnice koja je pokrivena profiliranim limom. Trenutno se provode ispitivanja sustava.

Nova tribina bit će površine 840 četvornih metara i imat će 666 sjedećih mjesta, kao i prostorije za gledatelje, nogometaše, medije i tehničko osoblje. Unutrašnjost će obuhvatiti radne prostore za novinare, restoran s pratećim sadržajem, prostore za MUP, te različite servisne i tehničke prostorije.

U prizemlju će se nalaziti punkt za prodaju ulaznica, zdravstvena prostorija i skladište opreme, dok će ispod tribine biti smješteni prostori za redare, tehničke sustave i sanitarni čvorovi za posjetitelje. Medijskim predstavnicima bit će omogućen poseban ulaz i pristup mješovitoj zoni za izjave nakon utakmica. Sanitarije za osobe s invaliditetom bit će dostupne u istočnoj tribini, a koristiti će ih i posjetitelji nove južne tribine.

Ovi radovi omogućuju postepeno unaprijeđenje stadiona, čime će se poboljšati uvjeti za održavanje sportskih događanja i povećati kvaliteta boravka posjetitelja.

